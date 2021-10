Azzurri da brividi! Il Roma Roller Team trionfa ai Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle, portando a casa un oro

È un anno d’oro per lo sport italiano e le soprese non sono ancora finite. Ai Mondali di pattinaggio artistico a rotelle, in corso ad Asunciòn (in Paraguay), gli Azzurri hanno trionfato, portando a casa importanti medaglie. A conquistare l’oro nella gara dei Piccoli Gruppi – tra le prove più spettacolari della manifestazione sportiva – il Roma Roller Team, che ha ammaliato tutti con una performance letteralmente da brividi.

Il gruppo capitolino ha proposto infatti un viaggio attraverso i film horror che hanno fatto la storia Per il team romano l’esultanza è stata incontenibile!

Artistic Skating World Championships – Asunción 2021Here the Small Groups podium!Congrats to @romarollerteam 2021… Posted by World Skate on Saturday, October 2, 2021

Ma non è affatto l’unica sudatissima medaglia vinta alla competizione. A fare un altro colpaccio, portando a casa una medaglia d’oro, la 17enne Roberta Sasso che al suo primo Campionato del Mondo, ha lasciato tutti a bocca aperta con la freedance “Indigen”.

Straordinaria la prova prova anche per gli Junior della Solo dance maschile, che si è conclusa con una medaglia d’oro per Francesco Barletta e un argento per il compagno di team Gherardo Altieri Degrassi.

Bravissimi, ragazzi! Siete il nostro orgoglio. Avanti così!

Fonte: FISR – Federazione Italiana Sport Rotellistici

