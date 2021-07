Tokyo2020: sì, Vito Dell’Aquila è medaglia! L’azzurro del Taekwondo è in finale

Sì, Vito Dell’Aquila è medaglia! A #Tokyo2020 l’azzurro del Taekwondo è in finale per l’oro, dopo essersi aperto la strada verso la semifinale in cui ha sconfitto l’argentino Lucas Lautaro Guzman 29-10.

Ora l’atleta pugliese sfiderà il tunisino Khalil Mohamed Jendoubi in cerca del gradino più alto del podio.

Ci hai fatto emozionare tantissimo! Forza Vito! La finale è prevista per le 14.45.

Ad un passo dal sogno 🇮🇹 SEI GRANDE VITO!💙🙌🏻👉🏻 Battuto 29-10 l'argentino Guzman 🇦🇷 Posted by FITA – Federazione Italiana Taekwondo on Saturday, July 24, 2021

SIIIIIIIII VITOOOOOOOO È MEDAGLIAAAAAAAA! 🤩A #Tokyo2020 Vito Dell'Aquila accede alla finale dei -58 kg, sconfitto l'… Posted by Italia Team on Saturday, July 24, 2021

