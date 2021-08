Un adorabile maglioncino per cani, ecco a cosa stava lavorando l’oro olimpico Tom Daley (e il motivo vi piacerà ancora di più)

Non solo un hobby, il tuffatore britannico si è rivelato un vero esperto dei ferri. La cosa ancora più ammirevole? Tutti i ricavati delle vendite hanno uno scopo preciso: aiutare la ricerca contro i tumori al cervello, il male che gli portò via il padre.



L’atleta britannico Tom Daley, medaglia d’oro nei tuffi sincronizzati da 10 metri, ha rivelato attraverso il suo account Instagram Made With Love, dedicato al suo lavoro a maglia e uncinetto, che stava finendo di realizzare un maglione per una cagnolina famosa nella sfera virtuale conosciuta come Izzie the frenchie.

Questo campione dell’acqua, noto anche per il supporto alla comunità LGBT +, non smette di stupirci. Infatti con il suo marchio di maglie e uncinetto, supporta principalmente The Brain Tumour Charity, un ente di beneficenza per i tumori cerebrali. Tom ha raccontato che dalla morte di suo padre, affetto da questa malattia, ha cercato di raccogliere e donare più soldi possibili in beneficenza per aiutare a ricercare altri trattamenti e possibili cure.

Daley ha confessato che la sua passione per il lavoro a maglia è iniziata nel marzo dello scorso anno e che era l’attività che usava come distrazione durante la pandemia di coronavirus.

L’unica cosa che mi ha mantenuto sano di mente durante questo periodo è il mio amore per il lavoro a maglia e all’uncinetto “, ha scritto sul suo account Instagram.

Come si può apprezzare nelle sue stories, oltre ai colorati vestiti e ad altri articoli per animali domestici, Daley realizza anche scarpine per bambini, cappelli e “maglioni per umani”, come quello realizzato di recente con gli anelli olimpici e lo stemma britannico.

Imparare a lavorare a maglia e all’uncinetto mi ha aiutato tantissimo in queste Olimpiadi”, ha scritto confermando come quest’arte possa rilassare e migliora il nostro stato d’animo.

Ai Giochi Olimpici non solo si vincono medaglie, ma soprattutto si vivono momenti emozionanti. Anche voi sentite di voler bene a Tom Daley?

