L’altro lato delle Olimpiadi: soppresso il cavallo Jet Set dopo che si era infortunato durante la gara

Jet Set è stato abbattuto dopo aver gareggiato alle olimpiadi di Tokyo cavalcato dal fantino svizzero Robin Godel, 23enne alla sua prima olimpiade.

Il cavallo si è infortunato ieri, in un salto durante la competizione. La gara è stata immediatamente sospesa e Jet Set è stato subito soccorso. Trasportato poi in una clinica, dagli esami è emerso un danno grave al legamento della zampa destra.

Poiché non avrebbe mai più potuto gareggiare, il proprietario e il fantino hanno dato l’ok per la soppressione.

“Il cavallo ha ricevuto cure veterinarie immediate presso il recinto e, dopo una valutazione iniziale, è stato trasferito in ambulanza alla clinica veterinaria in loco .Purtroppo, le ecografie hanno rivelato una rottura irreparabile del legamento dell’arto inferiore destro, appena sopra lo zoccolo, e per motivi umani e con l’accordo dei proprietari e dell’atleta, è stata presa la decisione di addormentare il cavallo”, ha dichiarato la FEI, Federazione equestre internazionale.