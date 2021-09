Paralimpiadi, Italia da record superate le medaglie di Seul. Sul tetto del mondo anche i ragazzi di Zanardi

A Tokyo fioccano medaglie per gli Azzurri, che alle Paralimpiadi hanno già raggiunto un risultato da record. Con le vittorie di oggi, nell’atletica, nel nuoto e nella canoa, l’Italia ha conquistato ben 65 podi, superando le 58 medaglie ottenute ai Giochi Paralimpici di Seul nel 1988.

Quella di oggi è stata una giornata ricca di emozioni e grandi soddisfazioni, all’insegna del bronzo e dell’argento: Assunta Legnante ha vinto l’argento nel lancio del peso (categoria F12), mentre Stefano Raimondi è salito sul secondo gradino del podio nei 200 misti di nuoto. Altri quattro bronzi sono arrivati per la staffetta 4×100 mista e nel nuoto per Giulia Terzi (50 farfalla, categoria S7), Monica Boggioni (200 misti), per Ndiaga Dieng nei 1.500 piani (categoria T20) e per Federico Mancarella nel kayak (categoria KL2).

#paralimpiaditokyo2020 #day10 argento per Stefano Raimondi nei 200 misti SM10. Superlativo!! 🏊‍♂️🇮🇹🇮🇹Foto Augusto Bizzi Fotografo / CIP Posted by Comitato Italiano Paralimpico on Friday, September 3, 2021

Grazie a queste nuove vittorie, l’Italia al momento è nona nel medagliere. Al primo posto la Cina, seguita da Gran Bretagna, Comitato paralimpico russo, Usa, Ucraina, Olanda, Brasile e Australia.

🔝 Sempre più su!E con oggi siamo a quota 6️⃣5️⃣ 👏 Posted by Comitato Italiano Paralimpico on Friday, September 3, 2021

L’oro nel segno di Zanardi nella staffetta dell’handbike

Tra le vittorie più emozionanti in assoluto di queste Paralimpiadi c’è quella ottenuta ieri da Paolo Cecchetto, Luca Mazzone e Diego Colombari che hanno conquistato la 50esima medaglia della spedizione azzurra nella staffetta dell’handbike H1-5, la specialità dell’inarrestabile Alex Zanardi, che quest’anno è riuscito a portare a Tokyo gli atleti di Obiettivo3, società sportiva da lui fondata per supportare gli atleti disabili.

Incontenibile l’entusiasmo degli atleti che hanno voluto dedicare questo agognato traguardo a Zanardi.

ORO, ORO, OROOO! Gli azzurri del ciclismo, Luca Mazzone, Diego Colombari e Paolo Cecchetto trionfano Team Relay di… Posted by Comitato Italiano Paralimpico on Thursday, September 2, 2021

Abbiamo raggiunto l’obiettivo che abbiamo sognato per cinque anni, finalmente il nostro sogno si è realizzato – ha commentato Paolo Cecchetto – Un pezzo di questa medaglia va anche ad Alex (Zanardi)», le parole di Cecchetto.

Grandi per la vostra incredibile tenacia, ragazzi! Avanti così!