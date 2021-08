Olimpiadi: squalificata l’allenatrice di Pentathlon che ha picchiato un cavallo perché non saltava

Alle Olimpiadi di Tokyo, nella gara di ieri del Pentathlon moderno femminile è accaduto un fatto molto grave. L’allenatrice tedesca Kim Raisner ha picchiato un cavallo che non voleva saltare e ha invitato la cavallerizza che lo montava, ed era impegnata nella gara, a fare lo stesso.

Il regolamento olimpico del pentathlon moderno è un po’ particolare e gli atleti, al momento della gara di salto ad ostacoli, non montano il cavallo con cui si sono allenati ma uno che viene estratto a sorte.

Alla cavallerizza Annika Schleu, la favorita per la medaglia d’oro, allenata dalla Raisner, era toccato Saint Boy, un cavallo che però non intendeva collaborare e si rifiutava di saltare. La tensione in breve tempo si è alzata, la cavallerizza era molto stressata e in lacrime. A quel punto è intervenuta la Raisner che, pur di domare il cavallo, ha fatto un errore gravissimo: l’ha colpito con un pugno invitando anche l’atleta che lo montava a picchiarlo.

Il gesto di Kim Raisner, ex campionessa del mondo ed europea, è stato ovviamente subito notato.

„Hau richtig drauf, Hau!“, schreit die Trainerin ihrer völlig panischen Athletin zu, die daraufhin Gerte und Sporen nochmal voll in das offensichtlich völlig verwirrte Pferd rammt. Abschaffen, einfach abschaffen. pic.twitter.com/MUsGNVBo26 — Julian (@JeepneyJulez) August 6, 2021

Da quel momento molte segnalazioni sono state fatte all’Uipm, la federazione internazionale di questa disciplina che è ovviamente intervenuta.

Per il suo gesto di stizza nei confronti del cavallo, prima della ripresa della gara di Pentathlon moderno maschile di oggi (dove era sempre convocata in quanto allenatrice), Kim Raisner è stata ufficialmente squalificata dai Giochi Olimpici.

Come si legge nel comunicato diramato dall’UIPM:

Il Comitato Esecutivo dell’UIPM (EB) ha dato un cartellino nero all’allenatrice della squadra tedesca Kim Raisner, squalificandola dal resto dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’EB ha esaminato le riprese video che mostravano la signora Raisner che sembrava colpire il cavallo Saint Boy, cavalcato da Annika Schleu (GER), con il suo pugno durante la disciplina di equitazione della competizione di Pentathlon moderno femminile. Le sue azioni sono state ritenute in violazione delle Regole di Gara UIPM, che si applicano a tutte le competizioni riconosciute di Pentathlon Moderno, compresi i Giochi Olimpici.

Fonte: UIPM