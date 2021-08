Niente gara di sciabola per Bebe Vio alle Paraolimpiadi. Ma la campionessa non perde il sorriso, che esempio!

La campionessa Bebe Vio, una delle atlete italiane più attese alle Paraolimpiadi di Tokyo, non parteciperà alla gara di sciabola. La 24enne veneta, portabandiera dell’Italia insieme al nuotatore Federico Morlacchi, avrebbe dovuto presentarsi oggi in pedana per le le qualificazioni sciabola individuale femminile Categoria B con Rosanna Pasquino. Ma attraverso un video pubblicato sui suoi canali social ha annunciato che non potrà esserci, senza però perdere il suo contagioso sorriso e l’entusiasmo.

Purtroppo niente gara di sciabola –spiega – Questa volta va così. Spero di potervi dare spiegazioni dopo le gare. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me ed in questa missione non impossibile ma solo rimandata.

Dopo aver ringraziato la Federazione scherma che l’ha supportata ha specificato che prenderà parte esclusivamente alle gare di fioretto, la sua “arma” vincente. L’appuntamento è per il 28 e il 29 agosto, come ha ricordato lei stessa nel filmato. E noi già siamo siamo pronti a fare il tifo per lei e per tutti gli Azzurri. Forza, Bebe! Forza, ragazzi!

Fonte: Facebook

