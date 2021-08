Azzurri inarrestabili a Tokyo! Lugi Busà conquista una medaglia d’oro da record nel karate

L’Italia è inarrestabile alle Olimpiadi di Tokyo! Per gli Azzurri è arrivata la 37esima medaglia grazie al fuoriclasse Luigi Busà, che si è appena guadagnato un pesante oro nella categoria kumite 75 chili del karate contro Rafael Aghayev, il karateka azero più volte campione mondiale ed europeo e capitano della nazionale azera di Karate.

Ma Busà, il “Gorilla d’Avola”, non si è fatto intimidire. Ha lottato, ha sofferto e lo ha messo k.o, l’avversario, vincendo la finale (conclusasi con 1-0).

HA VINTOOOOOOOOOOOOO! LUIGI HA VINTOOOOOOOOOOOOOOOOO! 🥇Luigi Busà campione olimpico nel kumite -75 kg! #ItaliaTeam | #StuporMundi | #Tokyo2020 | Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Posted by Italia Team on Friday, August 6, 2021

Il karateka 33enne, di origini siciliane, porta a casa una medaglia sognata da tempo, regalando all’Italia un’altra splendida vittoria e una performance indimenticabile in una disciplina che quest’anno ha finalmente fanno il suo debutto ai Giochi Olimpici.

Con la leggendaria vittoria di Busà, la spedizione azzurra ha stabilito un nuovo record di medaglie ottenute in una singola edizione dei Giochi olimpici. Adesso ne ha ha 37, una più di quelle vinte a Los Angeles nel 1932 e a Roma nel 1960. Gli ori sono nove in totale, una in più di quelle vinte cinque anni fa in Brasile. Grazie, Azzurri! Siete il nostro orgoglio.

