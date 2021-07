L’Italia del volley sbanca a Tokyo: sconfitto il Giappone 3-1

Gli azzurri hanno battuto il Giappone 3-1. Una vittoria importante per il volley maschile che ha dominato sui padroni di casa. Una gara sofferta, con lunghi testa a testa ma alla fine a spuntarla è stata l’Italia.

Zaytsev e compagni dopo essersi portati in vantaggio sul 2-0 hanno avuto un parziale momento di appannamento nel terzo ma una volta superate le difficoltà gli azzurri hanno ripreso in mano le redini del gioco, conquistando la seconda vittoria e 5 punti. Il primo set è stato ben giocato dagli azzurri anche se il Giappone non ha mai mollato fino a quando Giannelli e compagni hanno chiuso sul 25-20. Anche nel secondo set sono stati i nostri a gestire la partita ma il terzo invece ha premiato i giapponesi che hanno agguantato un 25-23 portandosi sul 2-1.

Nel quarto, partenza lanciata dell’Italia portatasi subito sull’ 8-1, col passare dei minuti però il vantaggio si è ridotto e la partita è stata poi dominata dall’Italia fino al 25-21.

#Tokyo2020 🙌 🙌 GLI AZZURRI MURANO IL GIAPPONE 🙌 🙌🔵 Battuti i padroni di casa 3⃣-1⃣ ❗️🗒️ RISULTATO FINALE 🏐… Posted by Federazione Italiana Pallavolo on Wednesday, July 28, 2021

Una bella vittoria, sofferta ma meritata!

Fonte di riferimento: Federvolley, Facebook/Federvolley

