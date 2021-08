Inseguimento a squadre: nuovo record mondiale per l’Italia, gli Azzurri in finale

Altro splendido risultato per l’Italia in queste Olimpiadi, che oggi si è qualificata per la finale dell’inseguimento a squadre del ciclismo su pista.

Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan hanno lasciato tutti a bocca aperta battendo la Nuova Zelanda con un tempo incredibile: 3’42″307, nuovo record mondiale.

Un risultato straordinario, raggiunto anche grazie agli ultimi due giri a 70 km/h e che porta l’Italia in finale per l’oro contro la Danimarca. L’appuntamento è per domani 4 agosto alle 11 ora italiana.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte di riferimento: Tokyo 2020

Leggi anche: