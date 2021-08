Haven Shepherd, la nuotatrice paralimpica sfuggita alla morte. I genitori tentarono di farsi esplodere mentre la tenevano in braccio

“Accetta le cose che non puoi cambiare. Cambia le cose che puoi”. È questo il motto di Haven Shepherd, l’atleta paralimpica nata in Vietnam nel 2003, sopravvissuta a un terribile tentativo di suicidio familiare.

Quando Haven aveva appena 16 mesi, il padre, in seguito a una relazione extraconiugale, pur di non perdere la famiglia prese due bombe a mano, legò il corpo a quello di moglie e figlia, e si fece esplodere. Entrambi persero la vita ma la bimba, miracolosamente, sopravvisse. Le gambe tuttavia rimasero gravemente ferite e le vennero quindi amputate.

I nonni non le svelarono mai quella triste storia, ma Haven la scoprì crescendo.

A 6 mesi, venne adottata da Shelly e Rob Shepherd del Missouri e qui ebbe inizio la sua nuova vita, insieme a 4 sorelle maggiori e 2 fratelli. Negli Usa, incoraggiata dalla nuova famiglia, iniziò a dedicarsi allo sport finché, a 10 anni, non scoprì il nuoto. Sua grande passione.

Oggi Haven ha 18 anni e gareggia alle Paralimpiadi di Tokyo come rappresentate degli Stati Uniti nella disciplina del nuoto. Un traguardo importantissimo per l’atleta che, nonostante tutto, non porta rancore nei confronti dei genitori biologici. Dimostrandosi sempre ottimista e positiva.

Crescendo, ha lavorato con la Challenged Athletes Foundation [CAF] negli Stati Uniti d’America, ha posato come modella per Tommy Hilfiger e continua a collaborare con scuole e varie associazioni per sensibilizzare sul tema della disabilità e dello sport.

Devi sempre guardare al lato positivo della vita: so di aver vissuto una brutta esperienza, ma ne sono uscita e ho avuto una seconda possibilità. Ho accettato di essere unica e questo ha fatto la differenza nella mia vita. Accetta le cose che non puoi cambiare e cambia le cose che puoi.

Haven è davvero d’esempio per tutti noi. Sopravvissuta alla morte, non solo ha ricominciato a vivere con entusiasmo, ma non ha mai smesso di credere nei propri sogni.

FONTI: Paralympic/havenfaithshepherd