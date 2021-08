L’Italia continua a volare in alto alle Olimpiadi di Tokyo e a regalarci enormi soddisfazioni. Il quartetto formato da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Eseosa Desalu e Filippo Tortu ci prova e ci riesce alla grande alla semifinale di staffetta maschile 4×100, piazzandosi dopo la Cina e il Canada. E, con 37”95, è nuovo record italiano (il precedente era 38”11).

#atletica 💥 RECORD ITALIANOOOOOOOOOOOO ⚡️⚡️⚡️⚡️ Patta-Jacobs-Desalu-Tortu 37.95!!!! Prima volta nella storia sotto i… Posted by Federazione Italiana di Atletica Leggera on Wednesday, August 4, 2021

Un altro strepitoso record che arriva dopo quello mondiale stabilito ieri Francesco Lamon, Simone Consonni, Jonathan Milan e Filippo Ganna nella gara di inseguimento a squadre di ciclismo su pista.

Il quartetto maschile della staffetta 4×100 tornerà in pista domani alle 15.50 (ora italiana) e dovrà vedersela con Gran Bretagna, Giappone, Ghana e Germania e dovranno mettercela tutta per salire sul podio. Forza, ragazzi. Facciamo il tifo per voi!

