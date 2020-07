Trova il sesto gatto. Solo le persone con la vista più acuta riusciranno a scovarlo

Sui social spopola un nuovo test visivo. Protagonisti questa volta sono dei gatti che, almeno apparentemente, sono 5 ma ce n’è un sesto da scovare e solo quelli con la vista più acuta ci riusciranno.

L’immagine dei gattini rossi, tigrati e bianchi si trova un po’ ovunque e in tanti si sono cimentati nello scoprire dove si nasconde il sesto gatto (tranquilli non è nella pentola!).

Inizialmente postata su Reddit alcuni mesi fa, in poco tempo è riuscita a coinvolgere gli utenti di tutto il mondo arrivando poi anche su Facebook e Twitter:

Find the 6th cat, let’s see those with sharp eyes. ☺️ pic.twitter.com/tYacZXignV

— Esv. Adesewa✨ (@DuchessT_) April 22, 2020