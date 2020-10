Stop anche agli allenamenti individuali degli sport di contatto? Il dietrofront del ministero dell’Interno

La nuova e ambigua circolare del Viminale, che blocca anche gli allenamenti individuali, oltre alle gare e alle competizioni

Dopo la chiusura di palestre e piscine nel nostro paese, come indicato dal DPCM del 24 ottobre 2020, c’è ancora parecchia confusione su quali sport e a quali condizioni si possano praticare. Fino a ieri tutti erano convinti che almeno gli allenamenti individuali all’aperto fossero consentiti (anche in caso di sport di contatto) e invece c’è stato un dietrofront da parte del ministero dell’Interno.

Nella FAQ numero 10 presente sul sito del ministero dello Sport che pone la domanda: “È possibile continuare le attività delle scuole calcio o altri sport di squadra?” si legge questa risposta:

“L’attività delle scuole calcio deve essere sospesa, tuttavia, come specificato nella FAQ n. 9, fermo restando il distanziamento ed il divieto di assembramento, è possibile svolgere allenamenti a livello individuale in centri sportivi, circoli e altri luoghi all’aperto. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato, ma è possibile l’allenamento individuale come attività motoria“.