Sara Gama, il capitano della Nazionale femminile è la prima donna ad essere eletta vice presidente dell’Assocalciatori

Il luogo comune vuole che il mondo del calcio sia prevalentemente maschile ma qualcosa finalmente sta cambiando, considerando che tante donne amano e praticano regolarmente questo sport. Il nome di Sara Gama sarà ricordato non solo per i suoi successi in campo ma anche perché si tratta della prima donna eletta vicepresidente dell’Assocalciatori.

Sara Gama di Trieste, classe 1989, è nota nel panorama calcistico italiano in quanto difensore della Juventus e della nazionale, delle quali è anche l’amatissima capitana. Ieri però la Gama è stata anche eletta vicepresidente dell’Assocalciatori, ed è la prima volta nella storia che una donna ricopre questa carica.

Una nomina meritata in quanto la Gama è da tempo in prima linea nella lotta per i diritti delle donne calciatrici ed è diventata un simbolo del movimento femminile anche a livello globale (considerate che la Mattel le ha dedicato una delle sue Barbie).

La 31enne è stata eletta dall’Assemblea Aic riunita in video conferenza, una giornata di grande riconoscimento per il movimento femminile che ha ottenuto qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile.

In tanti sui social hanno voluto fare i complimenti alla nuova vicepresidente per l’importante traguardo raggiunto. Tra di loro anche la Ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti.

Complimenti e molti auguri di buon lavoro a @SaraGama_ITA, prima donna eletta vice presidente di @assocalciatori. Un’altra strada che si apre per le donne e libera energie e opportunità #laprimadonna — Elena Bonetti (@elenabonetti) November 30, 2020

Complimenti a @SaraGama_ITA. Per la prima volta una donna vicepresidente di @assocalciatori. L’uguaglianza, anche nello sport, è una partita che le donne vogliono giocare. Per vincerla! pic.twitter.com/hmlzgUZnde — laura boldrini (@lauraboldrini) November 30, 2020

Oggi è una giornata molto importante per il mondo dello sport, ⁦@SaraGama_ITA⁩ è la prima prima donna vicepresidente dell’⁦⁦⁦@assocalciatori⁩. A lei, al nuovo Presidente ⁦@umbertocalcagno⁩ e al Vice #Biondini i miei migliori auguri di buon lavoro! pic.twitter.com/D3szQ96zln — Vincenzo Spadafora (@vinspadafora) November 30, 2020

Congratulazioni a @SaraGama_ITA prima donna vicepresidente di @assocalciatori. Un riconoscimento e una responsabilità importanti per imprimere un’ulteriore spinta al percorso verso il pieno riconoscimento del professionismo femminile anche nello #sport. pic.twitter.com/5rGdUPCW9V — valeria fedeli (@valeriafedeli) November 30, 2020

Per il #Calcio, lunedì sarà un giorno da ricordare. Lo sport più diffuso ed amato in Italia si apre finalmente alle donne. Sara #Gama sarà la prima vicepresidente donna nella storia dell’#AIC. Farà crescere le sue iniziative di grande attivista del movimento femminile italiano. pic.twitter.com/utfk3HDOo0 — Daniela Sbrollini (@DaniSbrollini) November 27, 2020

Un nuovo storico traguardo per il calcio femminile del nostro paese ma anche dalla Francia arriva una bella notizia: Stephanie Frappart sarà la prima arbitro donna di una partita di Champions League maschile. È infatti proprio lei che entrerà in campo durante la partita tra Juve e Dinamo Kievo in programma mercoledì sera a Torino.

Fonte: Rai Sport / Ansa

