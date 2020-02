Se volete ‘rimorchiare’, dovete ballare così: le mosse ad effetto ‘isolate’ dagli scienziati

La danza ha molteplici significati ma secondo gli scienziati ha a che fare anche con la seduzione e sempre secondo loro, esisterebbero delle mosse che risultano particolarmente attraenti.

Gli studi che lo dimostrano sono stati condotti dagli psicologi della Northumbria University di Newcastle, in Inghilterra, impiegando avatar generati dal computer per scoprire cosa piace alle donne e cosa piace agli uomini quando balla qualcuno del sesso opposto.

Nel primo studio pubblicato su Biology Letters, i ricercatori hanno reclutato 19 uomini e li hanno fatti ballare con musica dance tedesca. Quindi hanno creato degli avatar senza volto degli uomini danzanti e li hanno trasformati in clip di 15 secondi.

Gli uomini che attraevano di più le donne erano quelli che muovevano la parte superiore del corpo usando molto spazio e variando i movimenti. Ma anche, curiosamente, quelli che eseguivano flessioni più rapide e torsione del ginocchio destro.

Secondo i ricercatori, questa preferenza per il ginocchio destro, dipenderebbe dal fatto che l’80% di tutte le persone mettono il proprio peso sulla gamba sinistra usandola come un’ancora, a differenza della destra che può dedicarsi a “cose più fantasiose“.

Di seguito ecco l’avatar di un uomo che a parare delle donne danza male.

Ed ecco l’avatar maschile che danza bene.

D’altra parte, per verificare cosa piacesse agli uomini eterosessuali, i ricercatori in un secondo studio, pubblicato su Scientific Reports, hanno chiesto a 39 studentesse di ballare una canzone di Robbie Williams. Dopodiché hanno utilizzato lo stesso procedimento creando un avatar senza volto in modo che la danza venisse giudicata a prescindere da altri attributi fisici.

Gli uomini preferivano le donne che includevano movimenti più accentuati dei fianchi, movimenti asimmetrici delle gambe e livelli medi di movimenti asimmetrici del braccio.

Ecco l’avatar delle donne che secondo gli uomini non danzano in modo attraente.

E l’avatar di chi attrae.

Basterà un avatar a insegnarci come ballare per risultare attraenti?! Dal canto nostro preferiamo continuare a danzare come ci pare, che piaccia o meno a chi abbiamo intorno, ma se proprio volete provare, chissà che le mosse “giuste” selezionate dagli scienziati non tornino utili, perlomeno fra etero, dato che lo studio si è dimenticato di esaminare anche le preferenze di chi etero non è!

