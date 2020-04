Il puzzle completamente trasparente che sta avendo un successo enorme durante il lockdown 😱

Quarantena da coronavirus? Voglia di passare il tempo? Possiamo metterci alla prova con un puzzle completamente trasparente. L’azienda statunitense LittleFlowerPotShop lo sta vedendo molto: a quanto pare in questo periodo sfide del genere hanno molto successo.

L’incredibile puzzle non ha veramente nulla da invidiare ad altri assurdi rompicapi: non ha infatti assolutamente alcun punto di riferimento con cui lavorare. Si dovrà solo interpretare la forma degli incastri e sperare che funzioni. Altrimenti, ripetere, ripetere e ripetere.

Ci sono comunque diverse versioni che differiscono per il numero di pezzi e quindi per il livello di difficoltà , come riportato sul sito dell’azienda:

9 pezzi: ‘Il più semplice’

25 pezzi: ‘Ok’

49 pezzi: ‘Difficile’

144 pezzi: ‘Folle’

Prezzo? Si parte dal 16 euro circa, ma ci sono le spese di spedizione e per l’Italia queste potrebbero non essere trascurabili.

Chi si vuole mettere alla prova?

Fonti di riferimento: LittleFlowerPotShop

