Plogging: cosa succede al tuo corpo (e all’ambiente) camminando raccogliendo rifiuti ogni giorno

Il plogging è un nuovo tipo di workout che consiste nel fare jogging mentre si raccolgono i rifiuti. Scopriamo tutti i suoi benefici

Il plogging è un nuovo tipo di allenamento, molto in voga nell’ultimo periodo. Se non hai mai sentito parlare di questo tipo di workout, siamo certi che presto diventerà il tuo nuovo modo preferito per allenarti. Il plogging si pratica all’aria aperta, e consiste nel fare jogging mentre si raccoglie la spazzatura lungo il percorso. Un tipo di workout che fa bene a te e al nostro pianeta; se non hai ancora iniziato, ricorda che non è mai troppo tardi! (Leggi anche: Plogging, camminare non ha mai fatto così bene (a te e all’ambiente)

Migliora la salute del cuore

Prima che tu te ne accorga, con il plogging eserciterai il tuo cuore diversi modi. Infatti, durante questo tipo di workout oltre alla corsa, potrai alternare la camminata, ed esercizi come allungarsi, piegarsi e accovacciarsi; tutti movimenti di tipo cardiovascolare, che miglioreranno la salute del cuore e, in più, ti aiuteranno ad aumentare la resistenza e le fibre muscolari nelle gambe.

Meno stress e ansia

Il jogging è un esercizio che accelera la produzione di endorfine, ossia gli ormoni che migliorano l’umore e funzionano anche come antidolorifici naturali. L’esercizio aerobico, proprio come il jogging, migliora l’umore e aiuta anche a ridurre la quantità di adrenalina e di cortisolo, ovvero l’ormone dello stress.

Fa allenamento ad alta intensità (HIIT)

L’allenamento a intervalli è un esercizio breve ma molto potente ed efficace. Durante il plogging, mentre ti pieghi, ti allunghi, ti accovacci e ripeti questi movimenti per lungo tempo, stai variando il tuo tipo di allenamento. Secondo una ricerca pubblicata da Harvard Health Publishing, eseguire 20 minuti di allenamento a intervalli tre volte alla settimana è un grande miglioramento della tua routine cardio.

Aumenta l’autostima e la sicurezza

Come detto in precedenza, l’esercizio fisico regolare genera un livello di energia più elevato durante tutto il giorno. Avere più energia farà molto bene al tuo benessere generale. Allenarsi può aumentare la tua produttività, aiutarti a mantenerti in forma e ad aumentare la tua autostima. È anche incredibilmente utile per sollevare l’umore e scacciare i sentimenti negativi, depressione e ansia.

È più felice e rilassato

Secondo uno studio pubblicato su The Journal of Social Psychology, svolgere compiti premurosi per gli altri riempirà la tua anima di tanta felicità. In effetti, ci sono molti studi che dimostrano come gli atti di gentilezza danno luogo a cose davvero incredibili. Ulteriori ricerche suggeriscono anche che, quando inizi a mostrare questi atti di gentilezza, vorrai continuare a diffondere positivià e a far del bene.

Prima di iniziare la tua avventura con il plogging, però, assicurati di essere completamente preparato. Inizia lentamente, indossa scarpe adeguate che diano il ​​supporto di cui hai bisogno, impara a correre sulla punta dei piedi con una leggera inclinazione del busto. Detto questo, non ti resta che iniziare la tua sessione di plogging, per il tuo benessere e quello dell’ambiente circostante.

