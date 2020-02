Plank, nuovo record mondiale! Questo 62enne è rimasto in posizione per più di 8 ore

George Hood, statunitense ed ex marine, all’età di 62 anni si è aggiudicato il nuovo record del mondo di Plank, rimanendo in posizione per più di 8 ore.

62 anni e non sentirli. E’ il caso di George Hood che, nonostante l’età, ha un fisico perfetto e una resistenza fuori dal comune. Qualità che gli hanno permesso di battere, anzi stracciare, il precedente record del mondo di Plank.

Fino a pochi giorni fa era Mao Weidong, giovane agente della polizia di Pechino, a detenere il record di Plank (dal marzo 2016). L’uomo era rimasto in posizione per 4 ore e 26 minuti. Ma George Hood ha fatto di meglio, praticamente raddoppiando il tempo di esecuzione dell’esercizio.

Il nuovo record mondiale da battere stavolta è davvero arduo: George è rimasto in posizione esattamente per 8 ore, 15 minuti e 15 secondi. Ma non solo, l’atleta ha anche affermato che anni fa era riuscito addirittura ad eseguire l’esercizio per 10 ore ma non c’era alcun ente ufficiale a certificarlo.

George Hood @trainer4663 attempts final GWR for “Lingest Male Plank”. But that’s not all! A spectacular encore finish will exceed expectations. A must see transformation! Game On! @simplycathryn #worldrecordattempt pic.twitter.com/SMogAlAM7l — George E. Hood (@trainer4663) February 15, 2020

George è riuscito a rimanere così tanto tempo in posizione semplicemente idratandosi con una bottiglietta d’acqua e una cannuccia, sostenuto da una playlist musicale ben studiata oltre che dal tifo degli appassionati presenti.

Non solo un atletico da record ma anche un uomo molto generoso. Tutti gli incassi dell’evento che l’ha visto protagonista saranno infatti devoluti ad un’associazione che si occupa di malattie mentali.

