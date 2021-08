Paralimpiadi al via, tutti gli atleti da seguire per tifare Italia

115 atleti italiani parteciperanno quest’anno alle Paralimpiadi di Tokyo, impegnati in 15 discipline. Per la prima volta le donne sono più degli uomini. 63 atlete, 52 atleti. Un doppio traguardo, quindi, per la delegazione italiana che oltre a essere la più numerosa di sempre, si distingue per l’elevato numero di partecipanti femminili, +14,7% rispetto a Rio 2016.

Portabandiera la schermatrice Bebe Vio, oro e bronzo alle Paralimpiadi di Rio nel 2016, e Federico Morlacchi, che sfileranno la sera del 24 agosto nello stadio giapponese. L’azzurra si è detta molto felice di trovarsi a Tokyo, “mi mancavano troppo le emozioni della competizione”, ha dichiarato, “sono un po’ spaventata ma felicissima di tornare a gareggiare”.

La squadra italiana “ha un’età media di 33 anni, circa 3 in meno rispetto alle Paralimpiadi di Rio 2016“, specifica Il Comitato Italiano Paralimpico.

Di seguito ecco l’elenco riportato dal Comitato Italiano Paralimpico di tutti gli atleti che gareggeranno nelle diverse discipline a partire dal 24 agosto, data di inizio delle Paralimpiadi:

Atletica: Martina Caironi, Marco Cicchetti, Francesca Cipelli, Monica Contrafatto, Oxana Corso, Ndiaga Dieng, Assunta Legnante, Alessandro Ossola, Nicky Russo, Ambra Sabatini, Oney Tapia.

Canoa: Veronica Silvia Biglia, Eleonora De Paolis, Esteban Gabriel Farias, Federico Mancarella;

Canottaggio: Lorenzo Bernard, Alessandro Brancato, Gianfilippo Mirabile, Greta Muti, Chiara Nardo, Cristina Scazzosi, Lorena Fuina (timoniere);

Ciclismo: Katia Aere, Pierpaolo Addesi, Fabio Anobile, Paolo Cecchetto, Diego Colombari, Fabrizio Cornegliani, Giorgio Farroni, Luca Mazzone, Francesca Porcellato, Andrea Tarlao, Ana Vitelaru;

Equitazione: Sara Morganti, Francesca Salvadè, Carola Semperboni, Federica Sileoni;

Judo: Carolina Costa, Matilde Lauria;

Nuoto: Alberto Amodeo, Simone Barlaam, Federico Bassani; Luigi Beggiato, Alessia Berra, Francesco Bettella, Vittoria Bianco, Federico Bicelli, Francesco Bocciardo, Monica Boggioni, Vincenzo Boni, Simone Ciulli, Antonio Fantin, Giulia Ghiretti, Carlotta Gilli, Giorgia Marchi, Emmanuele Marigliano, Riccardo Menciotti, Efrem Morelli, Federico Morlacchi, Xenia Francesca Palazzo, Misha Palazzo, Angela Procida, Martina Rabbolini, Stefano Raimondi, Alessia Scortechini, Arianna Talamona, Giulia Terzi, Arjola Trimi;

Scherma: Matteo Betti, Marco Cima, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Ionela Andreea Mogos, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia, Beatrice Maria Vio;

Sitting volley: Giulia Aringhieri, Raffaella Battaglia, Flavia Barigelli, Giulia Bellandi, Silvia Biasi, Francesca Bosio, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Sara Desini, Francesca Fossato, Roberta Pedrelli, Alessandra Vitale;

Sollevamento pesi: Donato Telesca;

Taekwondo: Antonino Bossolo;

Tennistavolo: Andrea Borgato, Michela Brunelli, Federico Falco, Amine Mohamed Kalem, Matteo Orsi, Matteo Parenzan, Giada Rossi;

Tiro a segno: Jacopo Cappelli, Nadia Fario, Andrea Liverani, Pamela Novaglio;

Tiro con l’arco: Matteo Bonacina, Giampaolo Cancelli, Elisabetta Mijno, Asia Pellizzari, Vincenza Petrilli, Eleonora Sarti, Stefano Travisani, Maria Andrea Virgilio;

Triathlon: Giovanni Achenza, Anna Barbaro (guida Charlotte Bonin), Alberto Buccoliero, Rita Cuccuru, Veronica Yoko Plebani.

FONTI: Comitato Paralimpico

