Paola Egonu, la pallavolista italiana scelta come portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo

Sarà una delle azzurre della pallavolo a portare la bandiera olimpica per l’Italia a Tokyo

Mitica l’azzurra del volley Paola Egonu che sarà portabandiera olimpica alla cerimonia di apertura dei Giochi di Tokyo in programma venerdì! Su indicazione del Coni, la nostra Egonu è stata scelta assieme ad altri atleti di altri Paesi per portare il vessillo a cinque cerchi. Un’emozione grandissima e un orgoglio senza fine per noi italiani.

A comunicarlo è Giovanni Malago’, presidente del Coni, appena atterrato a Tokyo.

Sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a far parte del Cio per portare la bandiera olimpica – le parole della Egonu. Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta.

Chi è Paola Egonu

Nata il 18 dicembre del 1998 a Cittadella, in provincia di Padova, da genitori nigeriani, gioca sin dall’età di 15 anni.

Nel 2013-2014 esordì in B1 con il Club Italia che l’ha tenuta con sé per un quadriennio. Approda poi in serie A1 e nel 2017-2018 passa all’Agil Novara, vincendo il suo primo trofeo (la Supercoppa italiana) e due Coppe Italia e, soprattutto dalla Champions League (2018-2019) e il doppio titolo di Mvp.

Una serie di successi ininterrotti anche quando è passata all’Imoco di Conegliano (due Supercoppe, Campionato mondiale per club, titoli di Mvp in serie, doppia Coppa Italia, scudetto e Champions League).

E allora coraggio Paola, l’Italia ti guarderà fiera!

