Olimpiadi Tokyo 2020: tutti gli appuntamenti del 24 luglio

Ormai ci siamo. Mentre è in corso la cerimonia inaugurale dei giochi olimpici di Tokyo 2020, ecco il calendario con tutti gli appuntamenti sportivi per il 24 luglio

Posticipati di un anno sulla tabella di marcia a causa del Coronavirus, i giochi olimpici sono ufficialmente partiti non senza polemiche e positivi, purtroppo. Ma come si dice in questi caso, The show must go on e domani gli occhi del mondo saranno tutti puntati sul Giappone, dove fino all’8 agosto si svolgeranno tutte le gare.

Tutti gli eventi principali di questo atteso evento sportivo si svolgeranno nella città di Tokyo tranne le sfide di marcia e maratona che si svolgeranno a Sapporo. Infine, Tsurigasaki ospiterà le gare di surf si terranno sulla spiaggia di. Dal 24 luglio all’8 agosto le gare previste saranno 33, 339 gli eventi.

Gli atleti italiani saranno impegnati nelle seguenti discipline:

ciclismo

scherma

taekwondo

tiro con l’arco

judo

tiro a segno

volley maschile

basket 3×3

tennis

tennis tavolo

canottaggio

boxe

equitazione

ginnastica artistica

nuoto

beach volley

Ecco tutti gli appuntamenti previsti per sabato 24 Luglio

ore 2:00 – Scherma Spada Femminile (trentaduesimi, Sedicesimi, Ottavi E Quarti Di Finale): Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola

ore 2:00 – Scherma Sciabola Maschile (trentaduesimi, Sedicesimi, Ottavi E Quarti Di Finale):luca Curatoli, Enrico Berre’, Luigi Samele

ore 2:00 – Tennistavolo Singolo Maschile e Femminile (primo Turno): Eventuale Debora Vivarelli

ore 2:00 – Volley Maschile Italia-Canada (gironi, Prima Giornata)

ore 2:00 – Canottaggio Singolo Maschile (ripescaggi): Eventuale Gennaro Di Mauro

ore 2:30 – Tiro Con L’arco Team Mixed (ottavi Di Finale): Italia Con Lucilla Boari E Mauro Nespoli

ore 2:30 – Canottaggio Doppio Femminile (ripescaggi): Eventuale Alessandra Patelli E Chiara Ondoli

ore 2:50 – Canottaggio Femminile Due Senza (batterie): Aisha Rocek E Kiri Tontodonati

ore 3:00 – Taekwondo Maschile -58kg (ottavi Di Finale): Vito Dell’aquila

ore 3:20 – Canottaggio Maschile Due Senza (batterie): Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo

ore 3:50 – Canottaggio Femminile Doppio Pl (batterie): Valentina Rodini E Federica Cesarini

ore 4:00 – Judo Femminile -48kg (eliminatorie E Quarti Di Finale): Francesca Milani

ore 4:00 – Ciclismo Su Strada Maschile (prova In Linea): Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali

dalle Ore 4:00 – Tennis Singolo Maschile e Femminile (primo Turno): Eventuale Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Camila Giorgi E Jasmine Paolini

dalle Ore 4:00 – Tennis Doppio Maschile e Femminile (primo Turno): Eventiuale Matteo Berrettini/fabio Fognini E Lorenzo Musetti/lorenzo Sonego

dalle Ore 4:00 – Boxe Femminile 54-57kg (primo Turno): Eventuale Irma Testa

ore 4:20 – Canottaggio Maschile Doppio Pl (batterie): Stefano Oppo E Pietro Willy Ruta

ore 5:10 – Canottaggio Maschile Quattro Senza (batterie): Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino

ore 6:00 – Tiro A Segno Maschile 10 Metri Pistola (qualificazioni): Paolo Monna, Tommaso Chelli

ore 7:00 – Taekwondo Maschile -58kg (quarti Di Finale): Eventuale Vito Dell’aquila

ore 7:15 – Tiro Con L’arco Team Mixed (quarti Di Finale): Eventuale Italia Con Lucilla Boari E Mauro Nespoli

ore 7:15 – Tennistavolo Singolo Maschile E Femminile (primo Turno): Eventuale Debora Vivarelli

ore 8:00 – Tiro Con L’arco Team Mixed (semifinali): Eventuale Italia Con Lucilla Boari E Mauro Nespoli

ore 8:30 – Tiro A Segno Maschile 10 Metri Pistola Finale: Eventuale Paolo Monna, Tommaso Chelli

ore 9:00 – Taekwondo Maschile -58kg (semifinali): Eventuale Vito Dell’aquila

ore 9:25 – Tiro Con L’arco Team Mixed (finale Bronzo): Eventuale Italia Con Lucilla Boari E Mauro Nespoli

ore 9:45 – Tiro Con L’arco Team Mixed (finale Oro): Eventuale Italia Con Lucilla Boari E Mauro Nespoli

ore 10:00 – Judo Femminile -48kg (ripescaggi): Eventuale Francesca Milani

ore 10:00 – Equitazione Dressage (day 1): Francesco Zaza

dalle Ore 10:00 – Boxe Femminile 54-57kg (primo Turno): Eventuale Irma Testa

ore 10:30 – Scherma Spada Femminile (semifinali): Eventuale Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola

ore 10:30 – Basket 3×3 Femminile: Italia-mongolia (gironi)

ore 11:08 – Judo Femminile -48kg (finale Bronzo): Eventuale Francesca Milani

ore 11:28 – Judo Femminile -48kg (finale Oro): Eventuale Francesca Milani

ore 11:30 – Scherma Sciabola Maschile (semifinali): Eventuale Luca Curatoli, Enrico Berre’, Luigi Samele

ore 12:00 – Taekwondo Maschile -58kg (ripescaggi): Eventuale Vito Dell’aquila

ore 12:00 – Nuoto Maschile 400 Metri Misti (batterie): Pier Andrea Matteazzi, Alberto Razzetti

ore 12:25 – Nuoto Femminile 100 Metri Farfalla (batterie): Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo

ore 12:30 – Ginnastica Artistica Maschile (qualificazioni):italia, Ludovico Edalli All-around E Marco Lodadio Agli Anelli

ore 12:30 – Tennistavolo Singolo Maschile E Femminile (primo Turno): Eventuale Debora Vivarelli

ore 12:30 – Scherma Spada Femminile (finale Bronzo): Eventuale Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola

ore 12:40 – Nuoto Maschile 400 Metri Stile Libero (batterie): Gabriele Detti, Marco De Tullio

ore 12:45 – Scherma Sciabola Maschile (finale Bronzo): Eventuale Luca Curatoli, Enrico Berre’, Luigi Samele

ore 13:00 – Softball Italia-giappone (gironi, Terza Giornata)

ore 13:00 – Scherma Spada Femminile (finale Oro): Eventuale Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Federica Isola

ore 13:10 – Nuoto Femminile 400 Misti (batterie): Sara Franceschi, Ilaria Cusinato

ore 13:30 – Scherma Sciabola Maschile (finale Oro): Eventuale Luca Curatoli, Enrico Berre’, Luigi Samele

ore 13:45 – Taekwondo Maschile -58kg (finale Bronzo): Eventuale Vito Dell’aquila

ore 13:45 – Nuoto Maschile 100 Metri Rana (batterie): Nicolo’ Martinenghi, Federico Poggio

ore 14:25 – Basket 3×3 Femminile Italia-francia (gironi)

ore 14:45 – Taekwondo Maschile -58kg (finale Oro): Eventuale Vito Dell’aquila

