Le Nazionali di pallavolo maschile e femminile non udenti sono entrambe in semifinale ai Mondiali

Le due formazioni azzurre battono Turchia e Russia volando dritte in semifinale ai WDVC 2021 in corso a Chianciano Chiusi

Gli azzurri di Matteo Zamponi battono per 3 set a zero la Turchia in un match tutt’altro che semplice, meritando così il passaggio in semifinale ai Mondiali di pallavolo per atleti sordi in corso fino al 2 ottobre a Chiusi e Chianiciano Terme.

Sono straorgoglioso dei miei ragazzi, siamo stati davvero bravi a fare ciò che avevamo studiato. Poco da dire se non… festeggiare. Adesso ci godiamo questa vittoria, solo fino a stasera.

Si pensa ora alla semifinale, che si disputerà contro la RCDS – Russian Committee Sports of the Deaf.

Oltre a Italia-RCDS, sono in programma per il 5°-8° posto Polonia-Turchia e Iran-Bulgaria, mentre per il 1°-4° posto RCDS-Italia e Francia-Ucraina. Le finali, invece, si svolgeranno il 1° e il 2 ottobre al palazzetto dello sport di Chiusi.

E se da un lato c’è chi la Russia deve affrontarla, dall’altro c’è chi l’ha battuta. Le ragazze di Alessandra Campedelli vincono un match con tanto cuore e tanta grinta.

Gara 6 – SEMIFINALI➡️ Ore 18:15 ITA 🇮🇹 VS UKR 🇺🇦 Forza Italia!💪🏻🇮🇹💙Link diretta: 👉… Posted by Nazionale italiana volley femminile sorde on Thursday, September 30, 2021

Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile per noi – come sottolinea l’allenatrice subito dopo la vittoria – la Russia è una squadra molto fisica, ha delle giocatrici che sono abituate a giocare insieme tutto l’anno. Sapevamo che saremmo dovute essere molto brave a livello tecnico e molto pazienti. La chiave della vittoria sta nella pazienza e nella capacità di lottare nei momenti difficili. Abbiamo avuto un buon atteggiamento sull’1-1 (la partita è finita 3-1 ndr.) il rischio era quello di lasciarsi un po’ andare, invece le ragazze hanno reagito e sono state brave, soprattutto nella fase di cambio palla perché loro hanno davvero una grande battuta. Siamo state brave a gestire gli attacchi, considerando anche che le loro giocatrici, da noi, giocherebbero almeno in B1 senza problemi.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: FSSI

Leggi anche: