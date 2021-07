Non solo calcio: la Nazionale femminile di softball conquista gli Europei per la 12° volta

L’Italia ha vinto gli Europei. No, non è una previsione e non abbiamo affatto sbagliato. C’è una Nazionale, meno nota ma vincente, che nei giorni scorsi ha conquistato il titolo Europeo. Non se ne parla o quasi visto che lo sport in questione non è il calcio ma ciò non diminuisce la loro impresa: sono le campionesse italiane del Softball che per la 12esima volta nella storia sono sul tetto d’Europa.

Tutti gli occhi sono puntati sulla semifinale Italia-Spagna che si disputerà questa sera, ma c’è un’Italia altrettanto bella che ha già fatto sognare. Le ragazze del softball hanno battuto l’Olanda il 3 luglio scorso dopo un percorso da capogiro, con 11 vittorie su 11. Un trofeo sofferto e per questo ancora più sentito e dedicato all’allenatore Enrico Obletter, purtroppo scomparso a causa del Covid.

Il titolo europeo è stato conquistato in casa contro l’Olanda battuta per 9-5. Attacco determinante con due fuoricampo di Andrea Howard e uno di Erika Piancastelli a guidare la marcia trionfale delle azzurre.

La partita resta sul filo dell’equilibrio fino al quarto inning. L’Olanda torna a bussare alla porta con due singoli di fila, ma il pinch-hitter Van Gurp batte verso la prima base Koutsoyanopulos e il parziale resta invariato. L’Italia, invece, non perdona e colpisce con altre due protagoniste assolute del torneo. Una Andrea Howard scatenata scrive sei sulla casella dei fuoricampo personali e soprattutto sui punti dell’Italia nel torneo con un missile al centro da due punti, poi, dopo l’ingresso in pedana di Ginger De Weert, arriva la firma di Erika Piancastelli che alza a sua volta il suo sesto home run dell’Europeo e, accompagnata dal visibilio del pubblico, porta l’Italia sul 8-3, si legge sul comunicato ufficiale della Federazione.

Sarà poi Alexia Lacatena, classe 2002, a infilare due out di fila, completando il trionfo azzurro.

Con il successo europeo, l’Italia si è anche qualificata al torneo dei World Games 2022 che si terranno a Birmingham (Alabama).

