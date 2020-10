La nuova edizione del Monopoly, che trasforma i perdenti in vincitori, è già tra i regali natalizi più desiderati

Abbiamo tutti un parente o un amico particolarmente sfortunato in gioco. Solitamente è quella persona che durante una partita di giochi da tavolo esordisce con frasi come: “Non sto vincendo, sono il solito sfigato. È una partita persa in partenza per me”.

Forse è giunto il momento di offrire un’occasione di riscatto ai perdenti cronici che conosciamo, proponendogli una partita a “Monopoly. Rivincita dei perdenti”. Questa nuova edizione del Monopoly, infatti, è stata appositamente progettata da Hasbro per i giocatori sfortunati come loro. Lo scopo è proprio quello di perdere… per vincere! Perdenti, è giunto finalmente il momento della vostra rivincita.

L’associazione The Toy Retailers Association ha inserito il nuovo gioco nella top 12 dei DreamToys, tra i regali di Natale più desiderati nel Regno Unito.

E in effetti…cosa c’è di meglio di una bella partita al gioco di contrattazione più famoso al mondo, in compagnia dei propri amici o parenti? L’edizione 2020 è adatta anche ai bambini, dagli 8 anni in su. Quindi può essere un ottimo pretesto per trascorrere del tempo con i propri figli e nipoti e divertirsi restando a casa nelle fredde sere d’inverno.

“Monopoly. Rivincita dei perdenti” rappresenta una vera svolta per i perdenti cronici. In questa edizione del Monopoly sono proprio loro ad avere la meglio. La situazione è ribaltata e la sconfitta celebrata. Nessun problema se si va in bancarotta o si finisce in prigione: proprio grazie a questi eventi, generalmente considerati penalizzanti, sarà possibile guadagnare puntando dritti alla vittoria.

Inoltre, i giocatori che si trovano a rischio può riprendersi usando il gettone Mr. Monopoly che offre una serie di vantaggi. Insomma, è proprio il caso di dirlo: con “Monopoly. Rivincita dei perdenti” gli ultimi saranno i primi!

L’edizione 2020 del mitico gioco Hasbro è già disponibile sul Amazon al prezzo di circa 24 euro.

Fonte: Hasbro

