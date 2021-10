Mondiali di short track, due ori storici per gli italiani Arianna Fontana e Yuri Confortola

La nuova rubrica di Matteo Viviani su GreenMe

Arianna Fontana, 31enne di Sondrio, ha vinto l’oro nei 500 metri e ha preso anche la medaglia d’argento nei 1.500. Oro nei 1.500 anche per Yuri Confortola, un successo storico per il pattinaggio veloce sul ghiaccio

Nella prima giornata di finali gli azzurri salgono per due volte sul gradino più alto del podio nella seconda tappa di Coppa del Mondo di short track in corso a Nagoya, in Giappone. Confortola è il primo italiano a vincere una prova individuale di Coppa del Mondo dal 2007.

Gli azzurri salgono così per due volte sul gradino più alto del podio proprio con Yuri Confortola, nei 1.500 metri, e Arianna Fontana vincitrice nei 500, dopo il secondo posto ottenuto poco prima nei 1.500 (dietro alla olandese Suzanne Schulting).

📸 All smiles for Arianna Fontana 🇮🇹 after winning the Women's 500m at the Nagoya World Cup Short Track 🙌 🥇 Arianna Fontana 🇮🇹

🥈 Natalia Maliszewska 🇵🇱

🥉 Fan Kexin 🇨🇳#ShortTrackSkating pic.twitter.com/J9CPL73L5B — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) October 30, 2021

Se la campionessa olimpica a Pyeong Chang 2018 era tra le favorite nei 500, il successo di Confortola è storico: l’azzurro, in fuga sin dalla partenza e trionfatore per distacco sul coreano Daeheon Hwang e il cinese Sun Long, è infatti il primo italiano a vincere una prova individuale di Coppa del Mondo dal 2007, quando Nicola Rodigari si affermò nei 1.000 metri disputati a Heerenveen.

Cos’è lo short track

Si tratta di una disciplina olimpica, che rientra tra gli sport invernali. Letteralmente significa “pista corta” e consiste in un tipo di pattinaggio su ghiaccio basato sulla velocità: un numero di pattinatori, da 3 a 9 a seconda della gara, gareggiano su una breve pista al coperto, lunga poco più di 110 metri. Le distanze ufficiali possono essere 500 metri, 1000 metri e 1500 metri, sia per le donne che per gli uomini, ma esistono anche staffette di 3mila metri per le donne e 5mila per gli uomini.

A differenza del pattinaggio sulla pista corta, non esistono corsie e sono permessi contatti tra gli atleti.

