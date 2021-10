Per le Azzurre piovono medaglie ai Mondiali Juniores di Judo! Vinti un oro, un argento e un bronzo nella prima giornata

L’Italia è ancora una volta sul tetto del mondo! La prima giornata dei Campionati del Mondo Juniores di Judo, in corso ad Olbia, si è conclusa con una pioggia di medaglie per le atlete italiane.

A conquistare una sudatissima medaglia l’oro nei 48 kg Assunta Scutto. E sul podio sono salite anche Giulia Carna, argento nei 52 kg, e Asia Avanzato nei 48 kg. Un’emozionante vittoria dopo l’altra, ma non poi così aspettata considerando il talento delle Azzurre, che hanno letteralmente stracciato le loro avversarie.

1ª giornata dei Campionati Mondiali Junioior di Judo 🇮🇹 La 1ª giornata dei Campionati Mondiali Juniores di Judo si è conclusa con l'Italia prima nel medagliere.tre judoka sul podioAssunta Scutto, Giulia Carna e Asia Avanzato.Riviviamo i momenti più belli della gara e prepariamoci a una nuova avventura! Posted by Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali on Thursday, October 7, 2021

Lo sapevo che avremmo vinto – ha commentato Gianni Maddaloni, Maestro di Assunta Scutta – perché con i russi ho sempre vinto.

🤩Un’altra medaglia dai Campionati Mondiali Juniores di Olbia!Giulia Carna conquista la medaglia d’argento 🥈News 👉 https://bit.ly/3ozYU0Z Posted by Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali on Wednesday, October 6, 2021

I Mondiali di Judo Juniores, iniziati ieri in Sardegna, vedranno competere quasi 500 atleti Under 21 provenienti da 72 Paesi del mondo. Ma le nostre Azzurre già nella giornata d’apertura hanno dimostrato alle altre atlete in gara di che pasta sono fatte. Forza! Facciamo il tifo per voi!

