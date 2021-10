Azzurri ancora sul tetto del mondo! Leggendaria medaglia d’oro per Nicola Bartolini nel corpo libero

È un’altra giornata storica per lo sport italiano! Ai Mondiali di ginnastica artistica, in corso a Kitakyushu (in Giappone), l’atleta azzurro Nicola Bartolini ha conquistato la prima medaglia d’oro, nella specialità del corpo libero. Il ginnasta 24enne ha chiuso con 14.800 punti, salendo sul gradino più alto del podio.

Medaglia argento, invece, per il giapponese Kazuki Minami (14.766 punti) e di bronzo per il finlandese Emil Soravuo (14.700).

Dire che Bartolini è entrato nella storia non è un’esagerazione. Il giovane atleta ha portato l’Italia sul tetto del mondo nella ginnastica artistica a 24 anni di distanza dall’ultimo trionfo di Yuri Chechi agli anelli. Che dire? Leggendario!

Fonte: CONI/Federginnastica

