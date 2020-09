Maya Gabeira batte il record della più grande onda surfata da una donna 

La surfista brasiliana Maya Gabeira ha stabilito il nuovo record mondiale per la più grande onda mai surfata da una donna.

La Gabeira ha battuto se stessa. È infatti sempre suo il precedente record stabilito nel 2018 quando era riuscita a surfare su un’onda di 20,72 metri, mentre ora è arriva a “cavalcare” un’onda di ben 22,4 metri.

La World Surf League (WSL) ha annunciato Maya come la vincitrice del cbdMD XXL Biggest Wave Award e l’onda è stata successivamente convalidata dal Red Bull Big Wave Award.

Il primato è stato raggiunto in realtà l’11 febbraio 2020 all’evento inaugurale WSL Nazare Tow Surfing Challenge a Praia do Norte, in Portogallo, ma solo oggi il Guiness World Records ha registrato e reso noto il nuovo record.

NEW RECORD: Largest wave surfed – unlimited (female) – 73.5 foot (22.4 metres). Congratulations to Brazil’s Maya Gabeira 🌊🏄🏻‍♀️ 🎥 @wsl / Pedro Miranda pic.twitter.com/I71oqKYadS — GuinnessWorldRecords (@GWR) September 10, 2020

Misurare la dimensione delle onde è estremamente difficile e, in questo caso, sono stati gli esperti della University of Southern California, WaveCo Science Team e Scripps Institution of Oceanography ad esaminare il filmato per valutare, grazie ad una serie di calcoli, quanto effettivamente fosse alta l’onda.

“L’onda è stata piuttosto speciale anche se è stata anche terrificante!” ha commentato Maya Gabeira.

In effetti, il video che immortala il momento in cui con il surf la donna affronta quest’enorme onda lascia senza parole.

Congratulazioni a Maya per questo incredibile risultato!

Fonte: Guiness World Records

