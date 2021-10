Lupo e Nicolai: si separa dopo 10 anni la coppia più vincente della storia del beach volley italiano

Dopo 10 lunghi anni di leggendarie vittorie e complicità, si dividono le strade di Daniele Lupo e Paolo Nicolai. Il duo italiano entrato nella storia del beach volley ha partecipato qualche giorno fa all’ultimo torneo in coppia, le Sardinia Beach Finals di Cagliari. Finisce qui la lunga e invidiabile carriera insieme fatta di ben 150 appuntamenti internazionali, una medaglia olimpica (ai Giochi di Rio 2016), tre titoli continentali, tre titoli nazionali e 22 podi nel world tour. 10 anni ricche di emozioni genuine che soltanto lo sport sa regalare.

Lupo e Nicolai hanno deciso di voltare pagina. Nessun addio alla beach volley per i due, ma “soltanto” un cambio di abbinamenti in previsione delle Olimpiadi di Parigi del 2024.

Il loro esordio in coppia risale a quel lontano aprile del 2011 all’Open di Brasilia e grazie al loro talento e alla loro amicizia si sono distinti nel panorama sportivo nazionale e non solo, facendo volare in alto il tricolore. Alla Federazione Italiana Pallavolo hanno regalato una serie straordinaria di successi e soddisfazioni, segnando uno spartiacque nella storia del beach volley.

Quello che Daniele e Paolo hanno fatto per il nostro beach volley è qualcosa di straordinario che rimarrà per sempre – ha commentato il presidente federale Giuseppe Manfredi – credo di poter parlare anche a nome dei presidenti che mi hanno preceduto quando affermo che saremo sempre loro riconoscenti per le incredibili gioie che ci hanno regalato. La FIPAV è orgogliosa di aver avuto una coppia di straordinario valore come Lupo/Nicolai. È chiaro che una scelta simile da una parte ci rattrista, ma nello sport bisogna sempre guardare avanti. Se i ragazzi hanno reputato che questa sia la scelta più giusta per i loro rispettivi percorsi non possiamo far altro che rispettarla e prenderne atto. Auguro a Daniele e Paolo le migliori fortune e un enorme in bocca al lupo per il prosieguo delle loro straordinarie carriere.

Le parole di Paolo Nicolai e Daniele Lupo

Quella presa dai due campioni della beach volley è una scelta sofferta, ma ragionata.

Non è stato facile prendere questa decisione, ma come in ogni rapporto lavorativo che si rispetti, dopo tanti anni assieme abbiamo sentito l’esigenza di provare qualcosa di nuovo. – spiega Nicolai – È semplicemente una questione di motivazioni con l’obiettivo di fare ancora meglio, se possibile. La stima e l’amicizia che mi legano a Daniele rimarranno invariate. Come ho già avuto modo di dichiarare in altre occasioni esiste un prima e dopo “Lupo/Nicolai” e proprio “Lupo/Nicolai” è il nome di una squadra composta sì da due atleti, ma che ha un senso ben più ampio.

Cariche di gratitudine anche le parole di Lupo che ha dichiarato:

Quello con Paolo è stato un bel viaggio, siamo cresciuti assieme come atleti e come uomini; il nostro è stato un progetto tecnico e sportivo davvero interessante che è risultato essere valido. Ora voltiamo pagina e ci buttiamo a capofitto in qualcosa di nuovo. Ovvio che dopo tanti anni mi dispiace, ma andiamo oltre perché abbiamo davanti a noi nuove sfide. Auguro a Paolo le migliori fortune.

Che dire? Vi auguriamo il meglio, grazie per tutte le emozioni che ci avete regalato, non le dimenticheremo mai. Il vostro volto e le vostre vittorie resteranno per sempre impresse nella storia di questo meraviglioso sport, in parte maltrattato ma sicuramente molto amato.

Fonte: Federazione Italiana Pallavolo

