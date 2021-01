La Pistoiese come la Juve: pianterà alberi per ogni gol fatto

Anche l’ambiente griderà goool! Per queste squadre ogni rete vale molto di più: all’allegria dei tifosi, si aggiungerà un futuro più sostenibile.

Il calcio non volta le spalle ai problemi ambientali e lo dimostra piantando alberi. Infatti ogni volta che la Pistoiese segna, attraverso la sua iniziativa “un gol per l’ambiente”, pianterà un albero nel Campo Scuola di Pistoia; mentre la Juventus ad ogni rete pianterà 200 alberi destinati ai progetti di One Tree Planted. Queste azioni rispettose del pianeta dimostrano che il mondo dello sport sta attraversando un vero processo di trasformazione con l’intento di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.

Un gol per l’ambiente, l’iniziativa del club orange

Già all’apertura della stagione calcistica 2020/2021, la Pistoiese aveva presentato diverse iniziative legate alla sua sostenibilità, riunite nello slogan “orange is the new green”. In linea con l’impegno preso di promuovere la tutela dell’ambiente, rilancia una nuova sfida ai tifosi dal cuore arancione: condividere per piantare un albero.

Questo progetto chiamato “un gol per l’ambiente” è una sfida online che consiste nella ricondivisione nelle storie di un post pubblicato sui profili social della squadra, raggiunte le 200 condivisioni si pianterà un albero nel Campo Scuola di Pistoia. Un modo questo per coinvolgere e sensibilizzare quante più persone possibile riguardo l’importanza dell’ambiente.

Un gol dei bianconeri, 200 alberi in più

A novembre, la Juventus ha iniziato un’importante collaborazione con One Tree Planted, un ente non profit con la mission di contribuire alla riforestazione globale. Da allora un gol segnato dai bianconeri rappresenta ben 200 nuovi alberi piantati da parte della società, generando un impatto positivo per il nostro pianeta.

Non è un mistero quanto stia a cuore l’ambiente alla Juve, infatti la squadra ha aderito agli accordi “Sports for Climate Action Framework” e “Climate Neutral Now” delle Nazioni Unite evidenziando così la sua partecipazione attiva al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile.

Ad ogni gol di queste squadre tutti insieme faremo il tifo per la natura!

Fonte: Juventus Football Club / U.S. Pistoiese 1921

