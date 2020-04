Kodak lancia il puzzle più grande del mondo: 51.300 pezzi per le foto d’autore di 27 meraviglie

Sono ben 51.300 i pezzi che compongono il più grande puzzle del mondo, lanciato da Kodak qualche settimana fa. La multinazionale statunitense, specializzata nella produzione di pellicole per il cinema e di apparecchiature fotografiche, ha deciso di celebrare così il mondo della fotografia d’autore e il patrimonio aziendale.

Così, ha messo in commercio un’enorme scatola contenente 51.300 pezzi che vanno a comporre 27 immagini raffiguranti le più affascinanti città del mondo con i loro iconici monumenti: il Colosseo, Tower Bridge, le Piramidi di Giza, Park Guell e molti altri luoghi suggestivi.

Si tratta di scatti sorprendenti realizzati da fotografi professionisti, poi migliorati digitalmente e stampati in alta definizione. Unica nota dolente è il prezzo davvero poco abbordabile: il mega puzzle, infatti, costa circa 600 dollari.

Nell’ultimo periodo, i puzzle sono tornati decisamente in voga, diventando uno dei passatempi da quarantena preferiti. I puzzle aiutano a concentrarsi, stimolano le capacità logiche e la pazienza. Da completare da soli o in famiglia, chi ha questo hobby sembra non averne mai abbastanza e, finito uno, non vede l’ora di passare al successivo.

Se per caso decidete di cimentarvi nel mastodontico puzzle targato Kodak, dovete sapere che per esporlo avrete bisogno di un parete lunga otto metri e alta due. Buona fortuna!

Fonte: Kodak