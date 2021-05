Juventus Women, campionesse di Italia per la quarta volta consecutive (entrando nella storia) #F4BULOUS

Le atlete della Juventus Women diventano per la quarta volta consecutiva campionesse d’Italia. Entrano nella storia della Serie A femminile, eguagliando l’attuale record di Scudetti vinti consecutivi. E sui social esplode l’hashtag #F4BULOUS

“Serviva un punto contro il Napoli per conquistare il fantastico quarto Scudetto consecutivo, ne arrivano tre per le Juventus Women nella splendida giornata di Vinovo. Splendida per il meteo, grazie a un sole primaverile che accompagna l’ennesima vittoria in campionato per le ragazze di Coach Guarino.”, si legge sul sito del club.