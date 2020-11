Jury Chechi, il plank del signore degli anelli fa impazzire il web (e distrugge la tua autostima)

All’età di 51 anni Jury Chechi ha una forza fuori dal comune e un fisico ancora impeccabile, tant’è che il suo plank sta facendo letteralmente impazzire il web.

Il video che lo riprende durante l’allenamento in zona rossa, un workout pubblicato sulla pagina facebook Jury Chechi Academy, è infatti diventato immediatamente virale. Vederlo così in forma, così atletico e disinvolto mentre svolge con nonchalance un esercizio di complicata esecuzione, è impressionante. E non a caso moltissimi utenti si sono complimentati con lui, rimanendo a bocca aperta.

C’è chi ha commentato il video dicendo, “Atleta sempre al top della forma psicofisica! Immenso 💪💯“, chi lo ha definito “L’unico vero signore degli anelli“, chi ha espresso la propria ammirazione per la forma fisica impeccabile, “Sempre tanta stima per Yuri, grande Atleta e Campione, che mantiene una forma fisica fuori dal comune.” Ci uniamo ai complimenti!

FONTE: Facebook