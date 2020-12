Ricreata “La grande onda di Kanagawa” in versione Lego. Il risultato è sbalorditivo

L’artista Jumpei Mitsui è il più giovane dei costruttori di Lego certificati, oltre ad essere l’unico proveniente dal Giappone. E recentemente ha portato a termine un’opera sorprendente: l’iconica xilografia “La grande onda di Kanagawa” in versione Lego.

Per riprodurre in 3D il capolavoro di Katsushika Hokusai, l’artista 33enne ha dovuto assemblare ben 50.000 mattoncini di diverse sfumature di blu e bianco. E se vi state chiedendo quanto tempo ci ha impiegato, la risposta è 400 ore!

L’impresa non è stata affatto semplice per il giovane Mitsui, che per realizzare la spettacolare scultura si è dedicato allo studio delle onde che si infrangono, trascorrendo ore su Youtube ed esaminando una serie di documenti accademici sull’argomento. Prima di passare alla realizzazione vera e propria, ha preparato uno schizzo su cui basarsi per avere un risultato impeccabile.

“La grande onda di Kanagawa” in versione Lego si trova in mostra permanente in Giappone, al Hankyu Brick Museum, l’originale e coloratissimo museo che ospita le opere di Jumpei Mitsui. Se siete amanti dei mitici mattoncini colorati e vi dovesse capitare di trovarvi da quelle parti, non potete perdervela. Per il momento, però, potete accontentarvi di ammirare il capolavoro di Mitsui e le altre sue creazioni sui canali social del talentuoso artista:

富嶽三十六景 神奈川沖浪裏 をレゴで立体化しました。

長年作りたいテーマで頭の中でイメージはできていたのですが、今回ついに具現化することができました。立体なので色んなアングルから楽しめる作品になっています。 今日から大阪の阪急三番街・HANKYU BRICK MUSEUMで常設展示しています! pic.twitter.com/fHEXvxfYDT — 三井淳平 / Jumpei Mitsui (@Jumpei_Mitsui) December 11, 2020

Fonte: Canali Twitter e Instagram di Jumpei Mitsui

