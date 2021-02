Sci, impianti chiusi? Dalle ciaspolate al fondo, tutte le attività consentite in montagna

Speranze disattese per chi attendeva con impazienza la riapertura degli impianti sciistici. Ieri, in extremis, è arrivato il provvedimento che vieta lo svolgimento delle attività sciistiche amatoriali fino al prossimo 5 marzo, data in cui scadrà il DPCM del 14 gennaio.

La decisione presa dal ministro della Salute Roberto Speranza è dettata dai recenti dati sulla epidemiologici forniti dall’Istituto Superiore di Sanità e dal parere contrario del Cts (Comitato tecnico scientifico), che aveva sconsigliato al governo di riaprire le piste, anche nelle regioni in fascia gialla. “Allo stato attuale non appaiono sussistenti le condizioni per ulteriori rilasci delle misure contenitive vigenti, incluse quelle previste per il settore sciistico amatoriale” si legge nel verbale redatto dal Cts il 12 febbraio.

A preoccupare sempre di più gli esperti è la diffusione delle varianti del coronavirus, in particolare quella inglese, caratterizzata da una più elevata trasmissibilità.

La reazione delle Regioni e degli operatori del settore

La mancata riapertura degli impianti sciistici, che era prevista per oggi, ha scatenato un’ondata di polemiche, in particolare tra i governatori delle Regioni, come la Lombardia e il Piemonte. Ad insorgere anche gli operatori del settore che speravano di tornare finalmente a lavorare.

La decisione è stata criticata anche dai Comuni montani, secondo cui il blocco dello sci sarebbe un fatto “gravissimo”.