Gli Azzurrini chiudono i Mondiali Junior di canottaggio con ben 7 medaglie

L’Italia trionfa ancora nel mondo dello sport: splendido risultato per i giovani azzurri che hanno partecipato ai Mondiali Juniores di Canottaggio in Bulgaria: portano a casa 1 oro, 5 argenti e 1 bronzo.

Un’annata straordinaria per lo sport azzurro. Dopo la vittoria degli Europei d calcio lo scorso luglio e i brillanti risultati conseguiti nei Giochi Olimpici di Tokyo, l’Italia guadagna ben 7 medaglie ai Mondiali Juniores di canottaggio che si sono svolti a Plovdiv, in Bulgaria: 1 medaglia d’oro, 5 d’argento e 1 di bronzo. I nostri ragazzi si piazzano così al quinto posto nel medagliere delle nazioni, vinto dagli Stati Uniti (con 3 ori e 1 bronzo), ma secondi per numero di medaglie conquistate solo alla Germania (9).

Gli atleti azzurri hanno partecipato a tutte e 14 le specialità dei giochi mondiali e si sono classificati in finale in 13 di queste. 27 sono gli atleti saliti sul podio. Medaglia d’oro nella specialità quattro con maschile (formato Simone Pappalepore, Emilio Pappalettera, dai gemelli Marco e Luca Vicino e dal timoniere Andrea Pagliaro).

Argento invece nella quattro con femminile (Vittoria Calabrese, Alice Codato, Anna Benazzo, Chiara Benvenuti e Serena Mossi al timone), dove gli Stati Uniti sono saliti sul gradino più alto; nel quattro senza maschile (Pietro Gilli, Antonio Distefano, Victor Kushnir e Francesco Bardelli) dopo la Spagna; nella quattro di coppia femminile (Susanna Pedrola, Giulia Bosio, Alice Gnatta e Francesca Rubeo) e maschile (Marco Gandola, Francesco Pallozzi, Nicolò Bizzozero e Andrea Licatalosi); e infine nel singolo femminile (Giulia Magdalena Clerici).

Le ragazze della specialità quattro senza femminile (Giorgia Sciattella, Emma Cuzzocrea, Irene Cravero e Elisa Grisoni) hanno conquistato il bronzo nella loro disciplina dietro Romania e Francia.

L’Italia dello sport (non solo del calcio!) continua a farci sognare! Bravissimi Azzurrini!!!

Fonte: Federazione Italiana Canottaggio

