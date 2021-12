Dalla tombola al Risiko, i migliori giochi da tavolo che puoi fare online gratis con amici e parenti

Teniamoci compagnia in questo periodo di feste, nonostante tutto. Chi non può incontrare gli amici per via della pandemia (o altri motivi) per fortuna può fare affidamento sulla tecnologia. Per gli amanti dei giochi da tavolo ci sono molte opzioni per continuare a divertirsi a distanza, con piattaforme gratuite dove incontrarsi almeno virtualmente e soluzioni online per non rinunciare a questa passione e agli amici con cui si condivide da sempre.

Sì, è un altro Capodanno sicuramente da ricordare con sofferenza per molti di noi, con un velo di tristezza un po’ per tutti. Ma la tecnologia può aiutarci a non isolarci del tutto. Dai classici portati online come Risiko e Monopoli fino a piattaforme ove è possibile divertirsi con giochi di società più recenti nella versione “lockdown friendly”. (LEGGI anche:

Non è la stessa cosa – lo sappiamo – e ci auguriamo che tutto questo passi presto, ma è un modo per non rinunciare del tutto alle nostre passioni e non isolarci del tutto. Qualche esempio per tenerci compagnia, tra i quali sottolineiamo le opzioni gratuite.

I classici giochi da tavolo

Risiko è anche online con diverse opzioni: Risiko Digital è la versione ufficiale, ma non è gratuita (come non lo sarebbe avere il gioco “vero”). Per ovviare si può Atwar ispirato all’intramontabile originale e che invece è completamente free così come collegandosi al sito di Warzone. Esistono anche altre soluzioni ma sono di fatto piattaforme a cui accede un’intera comunità e quindi si può giocare virtualmente anche con sconosciuti.

Anche Monopoli è ormai online da tempo, da molto prima della pandemia e per poterlo fare gratuitamente si può accedere alla piattaforma multigioco Poki, dove si può scegliere il numero di giocatori, per Monopoli da 2 a 4.

Molte di queste soluzioni sono anche per smartphone sul quale però è necessario scaricare un’app.

Carte, dama e scacchi

Immancabili le versioni online dei giochi da carte, così come la dama e scacchi. E non solo solitari o piattaforme di sconosciuti. Su Playingcards, per esempio, si può scegliere il gioco di carte preferito, invitare i nostri amici e…giocare. È sufficiente iscriversi (è gratuito), creare una stanza virtuale (sì, un po’ come nello smart working si creano link a cui accedono tutti i convocati ad una riunione di lavoro) e girare i codici ai nostri amici.

Per dama e scacchi, invece, accanto alle classiche piattaforme virtuali, esistono delle soluzioni “intime” con le quali è possibile riprodurre la scacchiera e invitare il nostro amico/avversario. Un esempio per gli scacchi, ma non è l’unico, è Scacchieureka, mentre per la dama Giocodamaonline.

Anche in questo caso è quasi sempre possibile scaricare app per modalità mobile.

La tombola

Il grande classico delle feste di Natale resta sempre la tombola, comunque. Odio e amore per molti, sembra proprio una tradizione che, alla fine, ci travolge tutti. Gioco in assembramento per eccellenza, esiste anche in versione online. È possibile infatti accedere a Tombolagratis, scegliere chi tiene il cartellone e chi le cartelle e… giocare. Per i premi si dovrà però attendere di rivedersi, speriamo il prima possibile.

Giochi da tavolo recenti e per esperti

La comunità di appassionati di giochi da tavola è più grande di quanto si possa pensare. E i giochi da tavola continuano a “proliferare”, a volte da singoli autori che cercano finanziamenti su piattaforme di raccolta fondi come kickstarter.

Spesso piuttosto complessi – per esperti potremmo dire – anche questi hanno la loro versione online, su siti che con lo scoppiare della pandemia si sono moltiplicati. Alcune piattaforme sono completamente automatizzate: basta spingere un tasto per compiere una mossa, altre invece riproducono veramente il tavolo da gioco, ove per spostare una pedina è necessario usare il mouse e trascinarla fisicamente in video.

Un’opzione gratuita tra le più note è sicuramente Boardgamearena, ove è possibile sia creare stanze “private” che unirsi a giocatori di tutto il mondo e che dispone anche di un’app da scaricare per poter giocare da smartphone.

Se invece preferiamo immaginare di essere davvero in una stanza con gli amici davanti ad un tabellone di gioco, possiamo rivolgerci a Tabletopia. All’inizio è necessario “prenderci la mano” soprattutto se non si dispone di un mouse, ma poi effettivamente rende molto bene, per quanto possibile, il gioco reale.

Buone feste!

