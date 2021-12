Non solo tombola e Monopoly, 10 giochi da tavolo per divertirsi durante le feste

Giochi da tavolo e giochi di società, siete pronti a sfidarvi durante i giorni di festa e di vacanza? Al di là della Tombola, del Monopoli, del Trivial Pursuit e dei giochi con le carte – dei veri e propri grandi classici – abbiamo raccolto alcune idee che vi aiuteranno a riunirvi attorno a un tavolo e a sfidarvi divertendovi.

Non solo i classici giochi da tavolo, ma anche giochi ecologici per rallegrare il Natale (magari persino sotto forma di regalo). Alcune ricerche dicono che i giochi di società aguzzano l’ingegno, migliorano la concentrazione e stimolano la creatività.

Ecco alcuni giochi da tavolo per divertirsi a Natale e durante le festività invernali.

Scarabeo

Quanti ricordi legati alle tessere dello Scarabeo! Magari avete conservato questo gioco in scatola di quando eravate bambini. È arrivato il momento di rispolverarlo ora che è Natale. Allora preparatevi a comporre le parole con le amate tesserine e ad incrociarle tra loro in modo che abbiano almeno una lettera in comune.

Paroliere

Il Paroliere è il gioco delle parole nascoste. Vince chi ne trova di più in un tempo prefissato. Il gioco contiene la clessidra che fissa la durata delle partite. È uno dei giochi di parole più amati Le combinazioni dei suoi dadi, dove troverete delle lettere invece dei classici numeri, formeranno parole sempre nuove. Dovrete aguzzare la vista per trovarle e mettere alla prova il vostro colpo d’occhio per vincere la sfida.

Dixit

Dixit stimola la vostra voglia di creare e raccontare storie. A partire da carte illustrate i giocatori si trasformano in narratori per creare insieme storie appassionanti. A turno ogni giocatore ha il ruolo di narratore. A partire dalle immagini presenti sulle carte prescelte si inventano delle frasi e si guadagnano punti, tra scommesse e creatività.

Mercante in fiera

Per giocare a Mercante i fiera servono i due mazzi di carte figurate tipici di questo gioco di società. Più giocatori possono partecipare, più il gioco risulta piacevole, divertente e ben riuscito. Sono previste delle aste, in cui vince il miglior offerente. Il fulcro del gioco è il banditore, che deve impegnarsi ad animare il più possibile le aste e ad incoraggiare i giocatori.

Cluedo

Vi piacciono i gialli? Cluedo è il gioco che fa per voi. La sua ambientazione riproduce quella dei gialli, con particolare riferimento alla Gran Bretagna. Ogni giocatore rappresenta un personaggio della storia, ambientata nelle nove stanze differenti rappresentate sul tabellone. Ogni giocatore è un sospettato è lo scopo del gioco, naturalmente, è quello di risolvere il caso. Dovrete scoprire chi è il colpevole, qual è l’arma del delitto e in quale stanza è avvenuto.

Memory

Ecco un gioco di carte molto popolare. Il Memory è da sempre apprezzato dai bambini ma aiuta anche i grandi ad aguzzare la memoria. Si dispongono sul tavolo le carte coperte. A turno i giocatori sollevano due carte e mostrano agli altri le immagini che rappresentano. Se le carte sono diverse, vengono capovolte di nuovo e riposte sul tavolo. Se sono uguali formano una coppia, vengono prelevate dal tavolo e fanno guadagnare punti al giocatore. Vince chi forma più coppie.

Co2

Co2 è un gioco in scatola ecologico dove i giocatori si trasformano in produttori di centrali energetiche che devono essere necessariamente ecologiche. L’obiettivo è costruire centrali ecologiche in ogni continente presente sul tabellone di gioco. In questo modo si sensibilizza al tema della riduzione delle emissioni di Co2, legate all’inquinamento, ai cambiamenti climatici e al riscaldamento globale. Qui altre info.

EcoGame Naturae

EcoGame Naturae è un gioco da tavolo pensato come progetto ludico ed ecologico per aiutare a riflettere sul problema dell’inquinamento. Lo scopo del gioco? Salvare il Pianeta. Vince chi totalizza il punteggio più alto. Il fine ultimo è la divulgazione di una coscienza ecologica, insieme alla sensibilizzazione sociale sui temi ambientali. Qui altre info.

Pachamama il gioco sulla crisi climatica

Riforestazione, ricerca scientifica, educazione, politica e ovviamente produzione industriale sono le “azioni” che potranno scegliere i giocatori per contenere le emissioni di CO2 e quindi l’innalzamento della temperatura. Proprio come nella realtà, soltanto la collaborazione e il dialogo (uno ogni 3 turni), saranno in grado di dare la soluzione. Ma come in ogni gioco da tavolo che si rispetti sarà necessario fare i conti con alcuni imprevisti che potrebbero trasformare la migliore strategia in un grande fallimento. Vincere a PACHAMAMA è difficile, ma con impegno e determinazione si può. Proprio come nella realtà.

Gioco dell’oca

I bambini di oggi sono figli delle nuove tecnologie e molti di loro preferiscono i videogame ai giochi da tavolo. Ma sono proprio questi ultimi che riescono a stimolare di più la socializzazione e la creatività. Ecco allora che il Natale potrebbe essere una buona occasione per fare riscoprire ai più piccoli svaghi semplici, che non richiedono pulsanti, tablet e batterie. Vi divertirete un mondo insieme a loro!

Dama e scacchi

Chi ha la fortuna di trascorrere il Natale e le feste in compagnia dei nonni, può cogliere l’occasione per dare il via a tante sfide a dama e a scacchi (di solito i nonni e le nonne sono imbattibili almeno ad uno di questi giochi!). Potrete scegliere altri passatempi per giocare con i nonni e con le persone più anziane, anche un normale mazzo di carte, l’importante è che facciate loro compagnia.

Quali sono i vostri giochi da tavolo preferiti? E quali consigliereste ad amici e lettori?

