Garmin Instinct®Solar: lo smartwacht sportivo che si ricarica col sole in super offerta per Natale

Negli ultimi anni gli smartwatch sono diventati molto in voga. E per gli amanti dello sport rappresentano un accessorio utilissimo. In commercio se ne trovano ormai per tutti i gusti, le esigenze e con prezzi variabili. Tra quelli più innovativi troviamo il Garmin Instinct® Solar, un orologio GPS che sfrutta la luce solare per ricaricare la batteria. E in vista di Natale lo smartwatch si trova su Amazon ad un prezzo decisamente allettante: a 249,90 € invece di 399,99 €, mentre sul sito della Garmin attualmente è a 349,99 €.

Se state valutando di fare un regalo a qualcuno amante dello sport (o a voi stessi), potrebbe fare al caso vostro. Scopriamo tutte le caratteristiche di questo orologio smart.

Design e funzioni

Il Garmin Instinct® Solar è un orologio molto robusto, pensato per chi passa molto tempo fuori ad allenarsi. È disponibile in vari colori: nero, blu, muschio, nero, grigio chiaro e tante altre sfumature.

Questo smartwatch è progettato per resistere al calore, agli urti e all’acqua (è impermeabile fino a 100 metri). Le sue funzioni sono davvero numerose:

monitora i battiti cardiaci al minuto, avvisando se la frequenza cardiaca risulta troppo alta o troppo bassa mentre si è a riposo e misura l’intensità del cuore durante le attività (anche in acqua)

è dotato di sensori ABC , incluso un altimetro per i dati di quota, un barometro per monitorare il meteo e una bussola elettronica a tre assi

, incluso un altimetro per i dati di quota, un barometro per monitorare il meteo e una bussola elettronica a tre assi la funzionalità PERCORSO TRACBACK aiuta a tornare al punto di partenza, indicando il percorso seguito all’andata (utile se ci si trova ad esempio a fare trekking in montagna o nei boschi)

aiuta a tornare al punto di partenza, indicando il percorso seguito all’andata (utile se ci si trova ad esempio a fare trekking in montagna o nei boschi) rileva il livello di stress attraverso la frequenza cardiaca

ottimizza le riserve di energia del corpo con l’analisi della variabilità della frequenza cardiaca, lo stress, il sonno e altri dati per sapere si è pronti per l’attività (o quando hai bisogno di riposare)

permette di visualizzare email o SMS se associato a uno smartphone compatibile

mostra con facilità gli appuntamenti del giorno con una schermata del calendario dedicata

permette di creare oltre 30 profili dedicati ad attività sportive come nuoto, escursionismo, corsa, canottaggio, surf ecc.

dedicati ad attività sportive come nuoto, escursionismo, corsa, canottaggio, surf ecc. può essere associato ai dispositivi di tracciamento cinofilo (Astro® o Alpha®, Atemos®) per ricevere aggiornamenti sullo stato del cane e avvisi direttamente al polso

Come si ricarica

Ma la vera rivoluzione di questo dispositivo sportivo è la durata della batteria. Infatti, la batteria interna al litio ricaricabile garantisce una durata fino a 14 giorni in modalità smartwatch, fino a 16 ore in modalità GPS e fino a 40 ore in modalità di risparmio energetico UltraTrac™. Per massimizzare la durata della batteria dell’orologio bisogna evitare di coprire il quadrante quando si indossa l’orologio in modo di esporlo alla luce del sole. Quando invece non lo si ha al polso, basta puntare il quadrante verso una fonte di luce intensa, come una luce fluorescente o la luce del sole.

Garmin Instinct® Solar si carica infatti più velocemente quando esposto alla luce del sole poiché la lente di ricarica solare è ottimizzata per lo spettro della luce solare. Inoltre, l’orologio si protegge dal surriscaldamento e interrompe automaticamente la ricarica se la temperatura interna supera la soglia della temperatura di ricarica solare.

Fonte: Garmin

