Europei 2021: straordinario oro per le azzurre della pallavolo

La squadra di pallavolo femminile ha vinto la finale contro la Serbia aggiudicandosi l’oro agli Europei. Una finale straordinaria, in cui le azzurre hanno battuto le avversarie 3-1 davanti a oltre 20mila persone alla Stark Arena di Belgrado, con un punteggio di 24-26, 25-22, 25-19, 25-11.

🏐🥇🇮🇹 ORO EUROPEO PER L'ITALIA!!! 🔥🤩IMPRESA delle ragazze di Mazzanti davanti ai ventimila di Belgrado, battute le padroni di casa della Serbia per 3-1! 💪😍 CAMPIONESSE D'EUROPA!!! 🏆GRANDISSIME!!!#iLoveVolley

E’ stata un’estate lunga, in cui abbiamo faticato, ma le ragazze hanno fatto qualcosa di straordinario. E’ stata una fatica incredibile riandare in campo, riuscire a tornare a divertirsi. E’ stato bello vedere le ragazze in queste ultime partite divertirsi ed esprimere quello che era il loro talento. Le ragazze sono state bravissime, è difficile trovare le parole, è stato un periodo tostissimo ma sono contento per loro e per il movimento, ci serviva – il commento del ct dell’Italvolley femminile Davide Mazzanti.