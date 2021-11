La stagione d’oro dello sport italiano non finisce più: gli Azzurri volano agli europei di nuoto in vasca corta

Pioggia di medaglie per i nostri atleti, impegnati negli Europei di nuoto in Russia: il nostro paese è secondo nel medagliere dopo i padroni di casa

L’Italia dello sport non si ferma più. Dopo l’incredibile vittoria ai campionati Europei di calcio lo scorso luglio, i ricchissimi medaglieri portati a casa dai Giochi Olimpici e Paraolimpici di Tokyo, la vittoria agli Europei di pallavolo maschili e femminili, pioggia di medaglie anche agli Europei di nuoto in vasca corta che si stanno svolgendo in questi giorni a Kazan (Russia) e che si concluderanno domani.

L’Italia è attualmente seconda nel medagliere, dietro la Russia, con ben 21 podi conquistati: 4 ori, 11 argenti e 6 bronzi. La giornata di giovedì è quella che ha visto le maggiori soddisfazioni, con il conseguimento di 6 medaglie. Il ventunenne Nicolò Martinenghi ha conquistato l’oro nei 100 metri rana e ha battuto il record nazionale dei 56 centesimi di secondo. Argento invece a Margherita Panziera nei 200 metri dorso e a Lorenzo Zazzeri nei 50 metri stile libero. Anche il campione olimpico Gregorio Paltrinieri non si è smentito e ha conquistato la medaglia d’argento nei 1500 metri stile libero, battuto dal tedesco Florian Wellbrock. Bronzo infine per Ilaria Bianchi nei 200 farfalla e per la 4×50 mista femminile di Silvia Scalia, Arianna Castiglioni, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro (anche questa una gara da record).

Domani assisteremo alla cerimonia di chiusura degli Europei, primi di una lunga serie di competizioni che condurranno i nostri atleti ai prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Fonte: ANSA

