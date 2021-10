Europei di cricket: straordinario trionfo azzurro contro gli inglesi! Non succedeva da 23 anni

Altro magico trionfo per gli Azzurri! Anche agli European Cricket Championship T10 di Malaga l’Italia porta a casa una strabiliante vittoria contro l’Inghilterra. Una sconfitta difficile da digerire per il popolo inglese, inventore di questo sport. A maggior ragione dopo la beffa agli Europei di calcio e alle Olimpiadi di Tokyo, nella staffetta 4×1000.

È la prima volta dopo 23 anni – e la seconda volta nella storia – che gli Azzurri riescono a battere gli inglesi. L’emozionante partita si è chiusa con un gran colpo di Balji Singh, capitano della nazionale italiana. Per lui 43 punti e la palma del migliore in campo.

Un successo strepitoso, motivo di grande esultanza per la delegazione azzurra che ha poi subito bissato con un’altra emozionante vittoria contro la Finlandia. Con un punteggio di 98/4 in 8.5 overs, hanno battuto per 6 wickets gli scandinavi.

Possiamo dirlo forte, anzi urlarlo: è proprio l’anno dell’Italia!

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonti: European Cricket/Federazione Italiana Cricket

Leggi anche: