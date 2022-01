Hai più di 40 anni? Basterebbero 10 minuti di attività fisica al giorno per allungarti la vita

Secondo una nuova ricerca aggiungere solo 10 minuti di attività fisica quotidiana può migliorare la salute negli adulti over 40

Secondo lo studio se gli adulti sopra i 40 anni aggiungessero 10 minuti di attività fisica giornaliera da moderata a vigorosa alle loro normali routine avrebbero netti miglioramenti sulla salute e anni in più da vivere. Un aumento di 20 o 30 minuti potrebbe portare a salvare diverse vite.

La ricerca ha utilizzato i dati del National Health and Nutrition Examination Survey e ha esaminato i livelli di attività di quasi 5.000 partecipanti, di età compresa tra 40 e 85 anni, monitorando i tassi di mortalità fino alla fine del 2015. I risultati hanno mostrato come, anche solo 10 minuti di attività in più al giorno siano efficaci nel migliorare lo stato di salute.

Come aggiungere 10 minuti di attività in più

L’esercizio quotidiano non è solo legato alla palestra; considera quanto velocemente passiamo dieci minuti sui social media senza pensare oppure guardando la televisione. Quindi, ora impiega questo tempo per camminare all’aria aperta o su un tapis roulant. Per aggiungere 10 minuti di attività in più, anche lo yoga è un’altra grande opzione, con i vantaggi aggiuntivi di alleviare lo stress.

Un’altra attività da poter fare a casa a un basso costo è l’esercizio a corpo libero; senza attrezzature, è ancora più facile allenarsi; come? Basta fare quattro round di esercizi a corpo libero per tre minuti. La chiave è trovare una sequenza di movimenti per far lavorare tutto il corpo; un esempio, sono 10-25 push-up, alternati a 25 o 40 squat e un minuto di jogging sul posto. Un’alternativa pratica, efficace ed economica è ballare; quindi, accendi un po’ di musica e dai inizio alle danze. Ci vogliono solo tre o quattro canzoni per arrivare al tuo obiettivo di 10 minuti in più.

Ricorda che l’esercizio fisico non deve essere estenuante per essere efficace, bastano pochi movimenti e pochi minuti anche a basso impatto per migliorare il tuo stato di salute.

Fonte: JAMA

