Emma Mazzenga, l’atleta di 87 anni è inarrestabile e continua a collezionare record

Ha quasi 88 anni, ma continua a correre con lo stesso spirito e la stessa energia di una ragazzina. Per l’atleta padovana Emma Maria Mazzenga il tempo sembra essersi fermato. La sportiva, che detiene un primato mondiale, 5 primati europei e 29 migliori prestazioni italiane di categoria, è ormai entrata nella storia dell’atletica leggera italiana e internazionale.

Grazie ai suoi primati, si è aggiudicata anche il prestigioso riconoscimento di “Atleta master dell’anno 2020”, assegnato dalla FIDEL (Federazione Italiana di Atletica Leggera).

Nel corso della sua carriera agonistica, iniziata all’età di 53 anni, ha ottenuto 21 titoli mondiali, 50 europei e ben 111 italiani e continua ancora a stupire tutti.

Per lei lo sport è uno stile di vita, oltre che una medicina che agisce sull’organismo ma anche sull’umore.

“Fare attività fisica mi fa star bene, migliora il mio umore, mi fa sentire viva. Una gara in programma è per me un obiettivo, uno stimolo da inseguire” spiega Emma Mazzenga.

Anche in pieno lockdown l’atleta ha continuato ad allenarsi.

“Quando non si poteva uscire, il mio corridoio di 18 m è diventato la corsia per le ripetute.” – ha raccontato in una recente intervista. – “Sono arrivata a percorrerlo 55 volte! E il giro dell’isolato, tassativamente nei 200 metri, la mia pista, anche se andavo dopo il tramonto per evitare commenti di coloro che vedevano i podisti come degli untori, pur seguendo tutte le normative di legge. Ho sempre pensato al giorno in cui sarei potuta tornare in pista, per gli allenamenti e infine per le competizioni”.