Euro2020: Katia Serra sarà la prima telecronista a commentare una finale della Nazionale

A commentare la finale degli azzurri di questa sera sarà per la prima volta una donna. Per la telecronaca di Italia-Inghilterra, la Rai ha infatti scelto Katia Serra, ex calciatrice bolognese che affiancherà Stefano Bizzotto.

La coppia prenderà il posto di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro durante la partita conclusiva degli Europei 2020, sostituiti in seguito al risultato positivo di Rimedio a un test Covid. Katia Serra sarà dunque la prima telecronista a commentare una finale della Nazionale italiana. Sebbene in passato ci siano stati diversi casi di ex calciatrici scelte per commentare le partite degli azzurri, nessuna donna aveva mai avuto questa opportunità in una finale.

“Per me è la partita della vita. C’è ancora chi non accetta che una donna possa parlare di calcio“, il commento di Katia Serra in un’intervista a La Repubblica.

