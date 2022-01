Il tuo orologio da fitness ha un effetto nocebo? Lo strano fenomeno che può aumentare la percezione del dolore

I tracker da polso sono un valido accessorio, ma c’è anche un risvolto della medaglia, ossia l’effetto nocebo

I dispositivi da polso o fitness tracker sono uno strumento essenziale, non solo per gli sportivi. Questi rivelano il livello di stress, quanto bisogna recuperare dopo un duro allenamento, il battito cardiaco e monitorano anche la qualità del sonno. Tutte informazioni che possono essere una risorsa per capire lo stato generale della nostra salute.

I dispositivi da polso sono diventati onnipresenti, quasi tutti ne possiedono uno, e sono sempre più richiesti proprio per le loro capacità di rilevare il nostro livello di benessere.

Ma c’è anche un altro risvolto della medaglia, perché tutte queste notifiche possono anche rivelarsi opprimenti e inutili. Obiettivi arbitrari forniti da un algoritmo e notifiche regolari che ti dicono che sei stressato, stanco, in forma o semplicemente “improduttivo” possono aumentare psicologicamente sentimenti di inadeguatezza, e aumentare fisicamente la percezione del dolore.

Si tratta di una sorta di spinta nella direzione sbagliata, che scoraggia il pensiero positivo. È un fenomeno noto come “nocebo“; non si tratta di un gioco di parole, ma è una parola latina il cui significato è “Farò del male”. L’effetto nocebo si verifica in alcuni soggetti particolarmente suggestionabili che, temendo l’insorgere di un sintomo o di una patologia, ne favoriscono la comparsa pensando negativamente. Ad esempio, si parla di effetto nocebo quando una persona avverte sintomi strani a seguito della somministrazione di un farmaco che prevede effetti collaterali, pur trattandosi di un placebo.

Questo effetto, quindi, può verificarsi anche in seguito a un feedback negativo dato dai dispositivi elettronici che rende meno fiduciosi sulla propria salute. Un effetto nocebo è in grado di superare qualsiasi cosa si senta davvero in un determinato momento, e persino di esacerbare i sintomi.

Ovviamente, è utile sapere come l’alcol o lo stress possono influire sul giorno successivo; soprattutto per chi si allena frequentemente, questi accessori sono molto utili. Tuttavia, ricevere delle notifiche negative e un punteggio di recupero scarso, non deve influire psicologicamente e fisicamente sulla persona, che può sentirsi in difetto per non essersi allenata abbastanza in un determinato giorno o per non aver riposato in modo adeguato.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Bloomberg

Ti potrebbe interessare: