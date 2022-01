Questa ragazza 19enne è la più giovane ad aver fatto il giro del mondo in solitaria

Si chiama Zara Rutherford, ha appena 19 anni e ha vissuto gli ultimi cinque mesi sul suo aereo sorvolando 40 Paesi e cinque continenti. Doppia nazionalità britannica-belga, è diventata così la donna più giovane a volare in giro per il mondo da sola e la prima su un ultraleggero. Ha coronato il suo sogno e raggiunto un obiettivo: dare una maggiore visibilità alle donne nell’aviazione.

Partita il 18 agosto scorso, Zara è atterrata all’aeroporto di Kortrijk-Wevelgem nel Belgio occidentale ieri 20 gennaio, completando un epico viaggio in 41 Paesi e coprendo oltre 52mila chilometri e battendo così due Guinness World Records.

Direi che la parte più difficile è stata sicuramente sorvolare la Siberia: faceva estremamente freddo. C’erano meno 35 gradi a terra, ha raccontato la Rutherford.

Three days to go, it's exciting! pic.twitter.com/OveZVY3POz — Zara Rutherford (@flyzolo2021) August 15, 2021

E non solo: il suo viaggio ha subito diverse battute d’arresto, inclusi ritardi di un mese sia in Alaska che in Russia a causa di “problemi relativi a visti e condizioni meteorologiche”, così come un atterraggio non programmato a Redding, in California, a causa della scarsa visibilità a causa degli incendi.

In seguito, poi, le è stato anche negato il permesso di sorvolare la Cina.

Cheers and applause went up as 19-year-old Zara Rutherford landed in Belgium, becoming the youngest woman to fly solo around the world and the first person to do so in a microlight plane https://t.co/H8Tcy1oL2P pic.twitter.com/1CEhdxX2ro — Reuters (@Reuters) January 21, 2022

Il piccolo aereo ultraleggero è stato realizzato appositamente per resistere a lunghi viaggi alla velocità di crociera di 186,4 mph. Dal momento che entrambi i suoi genitori sono piloti certificati, Rutherford ha imparato a usare i comandi degli aeroplani quando era molto giovane.

Il primo volo di Zara su un aeroplano molto piccolo è stato quando aveva tre o quattro mesi… E spesso le veniva data l’opportunità di sedersi nella parte anteriore, per cominciare, ovviamente, su circa sei cuscini per essere in grado di manipolare i controlli e spostare l’aereo, racconta il padre Sam.

Zara è attualmente in un anno sabbatico e prevede di andare all’università a settembre per studiare ingegneria informatica. Ma ora, uno dei suoi obiettivi principali, oltre a battere il record di Waiz, è stato raggiunti: dare una maggiore visibilità alle donne nell’aviazione. Solo l’anno scorso, la Rutherford aveva accennato al fatto che solo il 5,1% dei piloti di linea in tutto il mondo siano donne, secondo i dati dell’International Society of Women Airline Pilots (ISA).

[5%] è un numero così piccolo, considerando che è una carriera in cui fondamentalmente vieni pagato per viaggiare in tutto il mondo – ovviamente è lavoro, ma è una carriera straordinaria con opportunità incredibili, ha detto alla CNN.

Fonte: fly./Instagram / CNN

