Con il “Courmayeur Green Weekend” il Monte Bianco si tinge di verde per dare il benvenuto all’estate

Sabato 26 e domenica 27 giugno questo gioiello alpino sarà chiuso al traffico per ospitare due giornate dedicate alle avventure all’aria aperta.

Un benvenuto all’estate all’insegna della sostenibilità, così, questo fine settimana, Courmayeur inaugura la stagione estiva 2021 con la prima edizione del Green Weekend, un evento in cui gli amanti della natura e gli appassionati di sport e dei sapori della montagna, potranno vivere due splendide giornate ai piedi del Monte Bianco. (LEGGI anche: Due settimane di vacanze in montagna fanno bene al sangue. Lo studio)

Se il Monte Bianco si tinge di verde, le valli rimarranno libere dal traffico, in modo da permettere ai visitatori di avventurarsi e percorre a piedi, in bici e in navetta questo gioiello alpino, e scoprire tutte le esperienze più intense che si possono praticare in questo periodo dell’anno a Courmayeur.

Ad oltre mille metri di altitudine, i paesaggi mozzafiato della Val Ferret e della Val Veny saranno la cornice perfetta per riconnettersi con la natura e poter godere di tutti gli eventi in programma: dallo sport alla musica, dai laboratori per grandi e piccini alle sorprese gourmet. Sono tante le tappe pensate per tutti i gusti e tutte le età.

Dopo un anno difficile, il Green Weekend inaugura l’estate 2021 e ci dona una ricarica di energie.

