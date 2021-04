Così riaprono le palestre prima del previsto in Galles

Riaprono le palestre e le famiglie “allargate” potranno incontrarsi al chiuso. Prime prove di “normalità” per il Galles, che allenta anticipatamente le restrizioni anti Covid-19.

La situazione è migliore del previsto, così i gallesi potranno formare una famiglia allargata al chiuso, tornare in palestra o prendere parte ad attività organizzate all’aperto. Questo accadrà una settimana prima di quanto inizialmente programmato.

La scorsa settimana, infatti, era stato annunciato che il 3 maggio si sarebbero di nuovo svolte attività all’aperto organizzate e ricevimenti di matrimonio, sempre “opendoor”. Invece, la situazione è talmente migliorata che ora saranno consentiti dal 26 aprile. E, da lunedì 3 maggio, una settimana prima di quanto precedentemente suggerito, le palestre, i centri ricreativi e le strutture fitness potranno riaprire per l’allenamento individuale (non per le lezioni di gruppo, però).

Anche le famiglie allargate saranno nuovamente autorizzate a incontrarsi, in modo che due famiglie possano avere contatti anche in luoghi chiusi.

La scorsa settimana si sono verificati 37 casi di coronavirus ogni 100.000 persone, mentre questa settimana sono meno di 21 ogni 100.000. Anche la pressione sugli ospedali continua ad allentarsi.

Intanto, in Italia la situazione per le palestre è sempre più disperata. “Senza contributi e senza alcuna prospettiva per la riapertura la situazione è diventata insostenibile per moltissimi imprenditori”, dicono. E, se si continua così, in molti rischiano di non riaprire mai più.

Fonte: Walesonline